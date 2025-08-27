Centroamérica

Viegas y Baptiste piden llenazo en el Morazán por los precios y advierte la ventaja del España: “Ellos no arriesgarán jugadores...

"No lo veo como un milagro, lo veo que con una combinación de resultado se puede clasificar", dijo el asistente técnico del Real España sobre el posible pase a cuartos de final

2025-08-27

Tras el castigo de diez partidos que está cumpliendo Jeaustin Campos, el asistente técnico del Real España, Hugo Viega, atendió a la prensa previo al duelo crucial de la Copa Centromericana ante el Sporting San Miguelito.

Viega estuvo acompañado de Jack Jean Baptiste en la conferencia de prensa y ambos concordaron que el club se ha preparado mentalmente y físicamente para buscar este boleto a los cuartos de final.

Olimpia vs Xelajú EN VIVO por Copa Centroamericana: ¡El Rey de Copas golea al equipo chapín y clasifica a cuartos de final!

Asimismo, Hugo resaltó mucho que el Sporting ya está clasificado y que seguramente guardarán algunos jugadores por las tarjetas amarillas y que eso podría afectar en la siguiente fase.

CONFERENCIA DE PRENSA

Para Hugo Viegas: ¿Se espera el milagro para clasificar?
Para Jack Jean Baptiste: ¿Qué les ha dejado este torneo?

Hugo Viegas: No lo veo como un milagro, lo veo que con una combinación de resultado se puede clasificar pero nosotros sabemos que hay que ganar como lo hicimos contra Diriangén. La zona nuestra es la más complicada, ningún equipo ha ganado de visita y fue muy pareja la competencia. Nuestro trabajao es ganar y después veremos a ver cómo están los resultados para ver si se da el pase a la siguiente ronda. Sabemos que es una final y que acá nos hacemos fuertes. Agarrado de Dios y del trabajo que hemos esperemos sacar el resultado.

Baptiste: Estos partidos nos ha dado buenas enseñanzas. Son partidos complicados, pero todavía hay un chance y mañana con nuestra afición vamos a luchar hasta el final.

¿Cuál será la iniciativa del Real España?

Viegas: Sabemos que es un equipo complicado: intenso, rápido de media cancha para adelante, buenas individuales y también tiene con amarillas que si se les saca pues se perderían el siguiente partido. Entonces el cuerpo técnico de ellos han pensado en eso.

Sin embargo, nosotros nos vamos a imponer y ellos al estar clasificados tendrán que ver algunas cosas con las tarjetas.

Los precios están cómodos: ¿se envía un mensaje al aficionado aurinegro?

Baptiste: Sí, sabemos que será en casa el partido y esperamos que mañana nos acompañen para sacar esta final que tenemos. El grupo está claro de lo que ocupamos y esperemos sacarlo.

¿Cómo van a contrarrestar las fortalezas del Sporting?

Si sabemos que es el primer del grupo. Tenemos que tomar precauciones con los contragolpes, pero nosotros también tenemos nuestra habilidades y es un equipo complicado para cualquiera. Estar atento en la zona defensiva, no buscar el segundo gol antes del primero y mientras transcurre el partido veremos si segundo hacen variantes para recomponer. Los primeros 15 minutos serán claves para saber cómo se parara el equipo visitante.

