Viegas y Baptiste piden llenazo en el Morazán por los precios y advierte la ventaja del España: “Ellos no arriesgarán jugadores...

<b>Los precios están cómodos: ¿se envía un mensaje al aficionado aurinegro?</b><b>Baptiste</b>: Sí, sabemos que será en casa el partido y esperamos que mañana nos acompañen para sacar esta final que tenemos. El grupo está claro de lo que ocupamos y esperemos sacarlo.<b>¿Cómo van a contrarrestar las fortalezas del Sporting?</b>Si sabemos que es el primer del grupo. Tenemos que tomar precauciones con los contragolpes, pero nosotros también tenemos nuestra habilidades y es un equipo complicado para cualquiera. Estar atento en la zona defensiva, no buscar el segundo gol antes del primero y mientras transcurre el partido veremos si segundo hacen variantes para recomponer. Los primeros 15 minutos serán claves para saber cómo se parara el equipo visitante.