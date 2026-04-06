Arbeloa habla sobre la ruptura de vestuario por Mbappé y revela al jugador que le teme del Bayern: "Tengo ese problema"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este lunes en rueda de prensa sobre la posible ruptura del equilibrio de su equipo que puede generar la entrada de Kylian Mbappé en el once y dijo que es una suerte contar con el atacante francés que "sabe perfectamente" lo que es y representa el club blanco.Mbappé regresó a un once inicial del Real Madrid en Mallorca y el conjunto blanco perdió 2-1. El internacional francés dejó atrás una lesión en una rodilla y tras jugar minutos en las segundas partes de los partidos ante el City y el Atlético, regresó a la titularidad. Arbeloa, preguntado por su encaje en el equipo y una posible ruptura del equilibrio, ensalzó la figura de una de sus estrellas.