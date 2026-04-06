Arbeloa habla sobre la ruptura de vestuario por Mbappé y revela al jugador que le teme del Bayern: "Tengo ese problema"

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, habló este lunes en rueda de prensa sobre la posible ruptura del equilibrio de su equipo que puede generar la entrada de Kylian Mbappé en el once y dijo que es una suerte contar con el atacante francés que "sabe perfectamente" lo que es y representa el club blanco. Mbappé regresó a un once inicial del Real Madrid en Mallorca y el conjunto blanco perdió 2-1. El internacional francés dejó atrás una lesión en una rodilla y tras jugar minutos en las segundas partes de los partidos ante el City y el Atlético, regresó a la titularidad. Arbeloa, preguntado por su encaje en el equipo y una posible ruptura del equilibrio, ensalzó la figura de una de sus estrellas.

"Está claro que Mbappé tiene características distintas a Brahim y estoy encantado de tener ese problema; tener a Mbappé aquí es una gran noticia. Tengo mucha confianza en todos los jugadores. Es una suerte como entrenador contar con todos ellos", señaló. "Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, siempre ha soñado con jugar aquí. No es fácil lo que ha hecho para jugar aquí. Lo único que me importa es lo que piensa y es una suerte extraordinaria tener a un jugador como Mbappé en el equipo. Me pongo en la piel de los defensas que tienen que enfrentarse al Madrid", apuntó. Arbeloa se refirió a las palabras de Vinícius, que en rueda de prensa declaró que siente una conexión especial con su entrenador: No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "En un club como este hay que entender al jugador. Tener una buena conexión con los jugadores facilita para que saquen su talento. Un buen entrenador gestiona y trabaja bien y hace que sus equipos tengan un sello". Sobre el Bayern, dijo que está "haciendo una temporada excepcional" y declaró ser consciente de la exigencia que el conjunto alemán pondrá sobre el terreno de juego. Además, recordó que la historia que tienen ambos equipos "es especial". "Creo que es un equipo muy bien trabajado. Le ves las señas de identidad rápidamente. Todos los patrones de juego. Es muy agresivo en la fase defensiva. Marca al hombre, va lejos con sus jugadores, son valientes, se emparejan muchísimo. Ves a once jugadores replegar todo el campo a una velocidad tremenda", explicó.

"Con balón te llevan a situaciones con balones por fuera con talento. Kane baja a recibir y mueve al equipo. Es muy completo y con muchas armas para hacer daño al rival y meter muchos goles. Y defensivamente, súper implicados. Las buenas referencias sobre Kompany las tiene merecidas porque está haciendo un trabajo tremendo en el Bayern", añadió. Asimismo, señaló que no piensa "en no ganar la eliminatoria" e indicó que aunque entiende que hay que analizar el escenario, para el Real Madrid solo hay uno que no es otro que ganar al Bayern. Preguntado por cómo está el vestuario tras la derrota en Mallorca (2-1), manifestó que estaba dolido porque sus jugadores forman parte de un club en el que no se permite perder. "Entré (en el vestuario) y en cinco segundos les dije que no había tiempo para lamentarnos y que el foco tenía que estar en el partido de mañana. Tenemos que poner toda la energía en el partido que tenemos. Es un rival que viene a gran nivel. Toda la energía la hemos puesto en pensar en el partido ante el Bayern". "Creo que los jugadores saben perfectamente el partido que tienen mañana por delante. No tengo que avisarles de nada. Hemos visto lo que hace el Bayern el en campo. Tenemos que estar preparados para saber lo que van a hacer y lo que podemos hacer. Es un partido ante un equipo con una grandísima historia y todos somos conscientes". También habló sobre el encaje de Jude Bellingham en el terreno de juego. El jugador británico regresa de una lesión y ha disputado algunos minutos en los partidos ante el Atlético y el Mallorca. Ahora, Arbeloa tiene que hacerle un hueco en el once.