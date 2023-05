Ancelotti carga contra el arbitraje por el polémico gol del City: “Me mostró la amarilla y yo ni juego”

Resultado

“Se pudo ganar, el partido que hicimos lo merecía. Salimos con buenas sensaciones, fue un partido bien jugado”.

Rüdiger y Alaba secaron a Haaland

“Nos hemos centrado en el control de los jugadores entre líneas, De Bruyne y Gundogan, ahí el trabajo fue muy bueno. Al principio tuvieron precisión y nos crearon problemas”.

Al Madrid le costó al principio

“Es normal que el City tenga el balón, esto no debe volvernos locos. Controlamos bien entre líneas y tarde o temprano llegará la ocasión. Jugamos bien, fue un partido completo. Ojalá podamos repetirlo en la vuelta”.

El Madrid aguantó bien físicamente

“Creo que el equipo se ha recuperado muy bien, ahora tenemos más tiempo para recuperar bien de cara al miércoles”.

Se enfadó tras el gol del City, ¿salió el balón?

“Sí, estaba fuera. Lo dice la tecnología. Es raro que no lo hayan visto. Son pequeños detalles. El árbitro no estaba muy atento. Me ha echado la amarilla a mí, y yo ni juego. Algunos jugadores merecían más tarjetas”.