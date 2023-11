Ancelotti tiene dudas con Bellingham y se refiere a la actitud de Vinicius: “Si Puyol quiere hablar con él...”

“Me siento muy querido por la parte de la afición. Me dan mucho cariño. Siento mucho cariño del Bernabéu y del club, que me muestra cariño todos los días. Todas estas críticas no las siento. Me encuentro muy cómodo en este sitio”.

Situación de Brahim Díaz

“Hablé con él, la verdad es que no ha tenido muchos minutos, sé que es un jugador que puede aportar. La competencia es muy grande, es un jugador que me gusta. Es profesional, tendrá su papel. He leído que tengo algo contra él, que está sentenciado... no es verdad. No soy juez, usáis mucho la palabra sentencia, no me gusta como suena. Yo no sentencio a nadie. Siento algo especial por Brahim, ha jugado en el Milan”.

Acudir al mercado de fichajes

“No creo que hagamos nada en invierno, en la segunda parte de la temporada volverán los lesionados. No sé cuándo, pero antes del final de la temporada. No vamos a hacer nada en invierno... En verano, ojalá”.