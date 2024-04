¿Miedo a Haaland? La gran respuesta de Ancelotti y así vive el City-Real Madrid: “Nada me quita el sueño”

Carlo Ancelotti se mostró muy tranquilo durante la conferencia previa del Manchester City-Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final de la Champions. El italiano asegura que no hará cambios y que lo ocurrido el año pasado en el Etihad ya no le preocupa. Está confiado en que sus jugadores tienen la posibilidad de eliminar al campeón.

“Absolutamente nada. Me quita el sueño si ceno demasiado esta noche. Yo tengo muchísima confianza en mi equipo y estamos muy, muy bien. Nada me quita el sueño.”.

“Si hablamos de individualidades, sigue siendo de los jugadores más peligrosos del Manchester City. El hecho de que no haya aparecido en la ida es mérito de la defensa, pero puede ser el mejor delantero centro del mundo y siempre será peligroso”.

Cambios contra el City

“No, no (risas). Guardiola y yo nos conocemos muy bien. Puede estar tranquilo, mañana no haré magia”.

Planteamiento

“Planeamos algo completo: defender bien, no perder el balón de manera innecesaria y aprovechar las transiciones. Lo de mañana exige un rendimiento completo, no vale con pensar en un único aspecto”.

Mensaje para el madridismo

“Yo creo que el madridismo está tranquilo, no inquieto. En esta competición no tiene que ser el más inquieto, sino el más feliz. Saben que el Real Madrid siempre ha competido en Champions. Yo no veo inquietud, sino confianza”.