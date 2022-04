Ancelotti manda a callar a los que dudaban del Real Madrid y las posibles bajas en su 11: “Hay dos equipos en semifinales que nadie esperaba”

“La eliminatoria no se va a sentenciar mañana. Eso te provoca la duda de si jugar con tres delanteros o con dos. Rodrygo y Camavinga han sido dos jugadores que han aportado mucha energía y tenemos dudas”.

“No estamos pensando en lo que puede pasar el sábado. Podemos ganarla en nuestro estadio y lo vamos a intentar. Estamos muy cotentos de poder ganar el título un mes antes. También tenemos mucha ilusión en esta eliminatoria, porque son los tipos de partido que estos jugadores quieren jugar. Es muy sencillo el trabajo para mí en este período de la temporada. No necesito decir mucho a los jugadores. Trabajamos la estrategia, pero nada más. No es el momento para evaluar la temporada, pero el trabajo para mí ha sido sencillo este año”.

“De lo que hemos visto ayer. Mendy está bien, tenemos algunas dudas sobre Alaba y más sobre Casemiro. El entrenamiento de hoy vamos a ver. Tenemos más confianza con Alaba que con Casemiro. Si no puede jugara mañana, estará en la vuelta”.

“La historia que tiene el Real Madrid en esta competición cuenta mucho para nosotros más que para los rivales. Esa historia que ha crecido ayuda a los jugadores a sentir el peso de la camiseta. Un peso que es positivo y no negativo”.

“La presión es parecida. Hay mucha presión para los dos. Para el Madrid no es un éxito llegar a una semifinal. Queremos llegar a la final. Eso sí sería un éxito. Habitualmente, si llegas a una final, el Real Madrid tiene más porcentaje de posibilidades de ganarla”.

Eliminatoria contra Bayern Guardiola

“No recuerdo las declaraciones que hizo en aquel momento. No quiero entrar en esto. Solo tengo un buen recuerdo, pero es una eliminatoria distinta”.

Plantemiento como el que hizo el Atlético en el Etihad

“En la fase defensiva, si no tienes un equipo compacto vas a sufrir. Hay que tener espíritu colectivo. El aspecto defensivo será muy importante, porque el City va a tener el balón durante mucho tiempo. Cuando ellos tienen el balón, no puedes mirar lo que hacen, tienes que defender e intentar ganarles el balón. Cuando tengamos el balón tenemos que intentar crear peligro, sea con posesión, con transiciones o uno contra uno. No hay muchos secretos de lo que vamos a plantear”.

Vuelta al Madrid

“He vuelto porque el Madrid necesitaba un entrenador. Para mí ha sido una gran ilusión volver, pero no ha sido mi decisión. El Real Madrid tenía confianza en lo que podía hacer y lo estoy disfrutando”.

¿Ayuda que la Premier esté tan competida?

“No. Ellos están acostumbrados a jugar muy seguido. No sé si es mejor o peor. Tienes riesgos de lesión, pero también tienen más ritmo y están acostumbrados. No creo que nos dé ventaja”.