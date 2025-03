“La preocupación que tenía era hacer un partido sin control. Si no tienes muchas oportunidades, la eliminatoria estaba igualada y era buscar una contra. En la segunda teníamos un buen control en campo contrario; si no marcas, podía ser que llegases a los penales”.

El polémico penal de Julián

“El fútbol... es muy raro. Lo toca, hace dos toques porque remata con el derecho y toca con el izquierdo. Es una lotería. Queríamos meter a Endrick como quinto lanzador, pero hemos pensado que Rüdiger era más frío. No he visto a Endrick tan feliz cuando le he dicho de tirar el quinto”.

Más sobre el penal de Julián

“Yo creo que ya lo habían detectado. Cuando nos hemos dado nosotros cuenta de esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. Yo no me he dado cuenta de esto. Lo he visto y me parece que toca con el pie izquierdo el segundo toque”.

¿Qué puede marcar la diferencia en ese penal?

“No tengo idea. Tienes que elegir los más fríos posibles. Sigo pensando que es una lotería, que es cara o cruz. Hoy nos ha tocado cara. El Atlético sale de esta competición con la cabeza muy alta porque ha jugado a buen nivel”.

¿Cómo vivió la tanda?

“Con tranquilidad, porque cuando hay una lotería, cuando es lanzar a cara o cruz, no te puedes volver loco. Tienes que esperar lo que pasa”.