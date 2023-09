Ancelotti señala al favorito para ganar la Champions y confirma dos titulares: “Mañana va a jugar”

“Veo que está bien y hablamos, como con todos los jugadores. La relación personal es muy buena. Mutua. Profesionalmente, a veces, puede pasar que no esté jugando como antes. Pero la relación humana siempre va a ser fantástica. Mañana va a ser suplente... no, va a jugar (risas)”.

“El Manchester City es favorito porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado y no ha cambiado mucho. Pero en la Champions, como siempre, en la parte final hay sorpresas. Al Real Madrid lo veo un equipo que va a competir hasta el final. Nunca pensamos que somos favoritos, como no creo que lo piense el City. Han ganado el año pasado, se puede decir que son los favoritos”.

Recuperación de Arda Guler

“Arda volverá el lunes a entrenarse con el grupo”.

Rafa Nadal dijo que le gustaría ser presidente del Madrid

“El tiempo que he pasado aquí he tenido un presidente que es Florentino y está haciendo un trabajo fantástico, no se me ocurre un presidente mejor. Estamos muy orgullosos de que Nadal, al que admiramos totalmente, sea madridista de verdad”.