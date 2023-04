¿Jugar con sol o de noche? Ancelotti dio cátedra en la conferencia y señala su dilema como técnico del Real Madrid

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa sobre el partido que disputará este martes el Real Madrid ante el Chelsea por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El equipo blanco tiene la ventaja del 2-0, pero su técnico no se confía y cree que será un partido complicadísimo.

Antes del último entrenamiento en Stamford Bridge, el italiano fue consultado sobre si jugar de día o de noche influye en la eliminatoria. Esto por las recientes declaraciones de Xavi Hernández.

Estado del Madrid

“Estamos bien, motivados, como siempre... Son partidos importantes en una competición importante y pensando que tenemos que jugar un partido completo porque quedan 90 minutos y todo puede pasar. Estaremos listos para jugar a lo mejor que podemos”.

Once de gala y Camavinga

“El once titular es difícil decirlo porque lo puedo cambiar. Esta es una plantilla que me cambia la idea muchas veces y pensar en el once es faltar el respeto a los que juegan menos y lo hacen muy bien. ¿Camavinga? Está bien y puede ser que juegue de lateral izquierdo”.