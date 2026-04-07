Arbeloa pidió una roja y advierte al Bayern pese a la derrota: "No hay miedo, vamos a ganar en Múnich"

<b>¿A qué te aferras para la vuelta?</b>"Me aferro a mis jugadores, tuvimos situaciones, pero no es fácil a veces tener la cabeza fría. Pero admiro la ambición de mi equipo de no querer perder, de seguir atacando. Una pena no aprovechar una ocasión más, pero tengo confianza en ir a Múnich a ganar".<b>Bellingham</b>"Es un jugador que ha estado mucho tiempo fuera, no es que yo quería dejarlo en el banquillo. Hemos hablado mucho de cómo debe ser su vuelta al equipo, recuperar su mejor nivel, ojalá pudiera jugar con él los 90 minutos todos los partidos. Necesitamos un jugador como él, capaz de quitarse esa agresión del Bayern. Tiene personalidad, lo veo mucho mejor y seguro en que Múnich nos va ayudar mucho".<b>Errores que cuestan caro</b>"Todos los goles son errores. Son situaciones que cuando intentas sacar el balón en campo propio cuando ellos te aprietan, debes tener cuidado porque hay pérdidas, y hay que estar preparados para cerrar pronto, no tener mucha gente delante del balón. Contra estos equipos es importante cómo reaccionas ante la pérdida".<b>La eliminatoria sigue abierta</b>"Hemos demostrado que podemos hacerles daños, tuvimos ocasiones de sobra para hacer un gol más, vamos a aprender mucho de este partido. Tengo confianza en mis jugadores, el que no crea puede quedarse aquí en Madrid".