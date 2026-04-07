Champions League

Arbeloa pidió una roja y advierte al Bayern pese a la derrota: "No hay miedo, vamos a ganar en Múnich"

El entrenador del Real Madrid mantiene la confianza de darle la vuelta al resultado en los cuartos de final de la Champions.

2026-04-07

Álvaro Arbeloa todavía no la tira toalla pese a la derrota que sufrió su Real Madrid este martes ante Bayern Múnich en el Bernabéu por la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El entrenador español asegura que tiene la confianza intacta para intentar la remontada en Múnich la próxima semana, algo que ya se lo hicieron saber sus propios jugadores al término del encuentro.

Por otro lado, Arbeloa no entiende que el árbitro Michael Oliver no expulsó al defensor Jonathan Tah por una durísima entrada sobre Kylian Mbappé en la segunda parte.

Derrota en casa

"Es una derrota que quizá en la segunda parte, si hubiésemos tenido un poco suerte, la podríamos haber evitado. Sabíamos que nos enfrentábamos a un grandísimo equipo, cometimos dos errores que teníamos que evitar. Contra estos equipos si cometes esos errores, lo pagas. Hay que afrontarlo. Marcamos un gol que nos ha dado esperanza y si hay un equipo que puede ganar en Múnich, es el Real Madrid".

Sin Tchouaméni en la vuelta por sanción

"Es una baja importante, pero tenemos opciones de garantías. No sé lo que ha visto el árbitro en esa jugada. Además, no sé cómo no ha podido sacar la roja a esa entrada a Mbappé, son cosas que no logro entender, pero con eso nos vamos a Múnich".

¿Qué le falta a su equipo para remontar?

"No es fácil, se lo he dicho a los jugadores, porque ellos aprietan muy agresivo, pero necesitamos que cuando recuperemos el balón, la gente se ofrezca, se mueva, la pida, la quiera, la aguante... que seamos capaces de descansar con el balón, como lo hicimos en la segunda parte".

¿A qué te aferras para la vuelta?

"Me aferro a mis jugadores, tuvimos situaciones, pero no es fácil a veces tener la cabeza fría. Pero admiro la ambición de mi equipo de no querer perder, de seguir atacando. Una pena no aprovechar una ocasión más, pero tengo confianza en ir a Múnich a ganar".

Bellingham

"Es un jugador que ha estado mucho tiempo fuera, no es que yo quería dejarlo en el banquillo. Hemos hablado mucho de cómo debe ser su vuelta al equipo, recuperar su mejor nivel, ojalá pudiera jugar con él los 90 minutos todos los partidos. Necesitamos un jugador como él, capaz de quitarse esa agresión del Bayern. Tiene personalidad, lo veo mucho mejor y seguro en que Múnich nos va ayudar mucho".

Errores que cuestan caro

"Todos los goles son errores. Son situaciones que cuando intentas sacar el balón en campo propio cuando ellos te aprietan, debes tener cuidado porque hay pérdidas, y hay que estar preparados para cerrar pronto, no tener mucha gente delante del balón. Contra estos equipos es importante cómo reaccionas ante la pérdida".

La eliminatoria sigue abierta

"Hemos demostrado que podemos hacerles daños, tuvimos ocasiones de sobra para hacer un gol más, vamos a aprender mucho de este partido. Tengo confianza en mis jugadores, el que no crea puede quedarse aquí en Madrid".

Mbappé

"He visto un Mbappé comprometido en todas las tareas, capaz de desequilibrar, una amenaza constante para la defensa del Bayern. Para mí es el mejor futbolista del mundo".

Álvaro Carreras sufriendo ante Olise

"Tenía enfrente a uno de los mejores extremos del mundo, que está haciendo una temporada espectacular, pero mi confianza en Álvaro sigue intacta. Aprenderá del partido de hoy, es el reto de cualquier lateral, los que hemos estado ahí lo sabemos. A veces se necesita ayuda para poder frenarlos, yo sé que no es fácil".

Estado anímico

"No lo anímico, sino lo futbolístico, en cómo hacerles daño, vamos a tener días para prepararnos bien, tengo jugadores con mucha personalidad que ya me dijeron que vamos a ganar ahí, estamos convecidos, no hay miedo, sabemos la dificultad del rival, el ambiente, pero vamos a por ello".

