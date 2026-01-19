Arbeloa lo deja fuera y se confirman siete bajas: esta es la convocatoria trastocada del Real Madrid para medirse a Mónaco

En la tercera convocatoria del nuevo técnico madridista no puede incluir a Rodrygo, pese a que el brasileño regresó el lunes a la dinámica de grupo y probó sensaciones en vísperas del duelo europeo. Tras el fuerte golpe que arrastra de la Supercopa, Arbeloa decidió esperar para su regreso y aplazarlo para el próximo sábado, ante el Villarreal en LaLiga.No recupera a nadie de la enfermería Arbeloa, que sigue sin poder contar con Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, perdió en la Supercopa de España a Ferland Mendy y además sufre la baja por sanción de Carreras. Pese a ello ha citado a cinco defensas, descartando a canteranos como David Jiménez que era un refuerzo al lateral derecho.Tampoco llega a tiempo Brahim Díaz, tras perder con Marruecos la final de la Copa África en la noche del domingo y ser protagonista del desenlace por el penalti errado que impulsó a Senegal al título. El jugador se sumará a los entrenamientos tras la disputa del partido ante el Mónaco y podrá volver a jugar para el Real Madrid el sábado en La Cerámica.