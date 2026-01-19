Arbeloa lo deja fuera y se confirman siete bajas: esta es la convocatoria trastocada del Real Madrid para medirse a Mónaco

Recupera Arbeloa a Andriy Lunin y efectúa cambios en la convocatoria en la presencia de canteranos. Se caen David Jiménez, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios, para dar entrada a Pol Fortuny y Daniel Mesonero.

El brasileño Rodrygo Goes no ha entrado en la lista de convocados del primer partido en la Liga de Campeones de Álvaro Arbeloa, ante el Mónaco en el Santiago Bernabéu, en el que no podrá contar con Álvaro Carreras por sanción y mantiene las bajas de Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Brahim Díaz.

En la tercera convocatoria del nuevo técnico madridista no puede incluir a Rodrygo, pese a que el brasileño regresó el lunes a la dinámica de grupo y probó sensaciones en vísperas del duelo europeo. Tras el fuerte golpe que arrastra de la Supercopa, Arbeloa decidió esperar para su regreso y aplazarlo para el próximo sábado, ante el Villarreal en LaLiga.

No recupera a nadie de la enfermería Arbeloa, que sigue sin poder contar con Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, perdió en la Supercopa de España a Ferland Mendy y además sufre la baja por sanción de Carreras. Pese a ello ha citado a cinco defensas, descartando a canteranos como David Jiménez que era un refuerzo al lateral derecho.

Tampoco llega a tiempo Brahim Díaz, tras perder con Marruecos la final de la Copa África en la noche del domingo y ser protagonista del desenlace por el penalti errado que impulsó a Senegal al título. El jugador se sumará a los entrenamientos tras la disputa del partido ante el Mónaco y podrá volver a jugar para el Real Madrid el sábado en La Cerámica.