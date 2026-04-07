Havertz apareció en el 91 y Arsenal acaricia las semifinales de la Champions League

La primera la tuvo gracias a un pase magistral con el exterior del central marfileño <b>Diomande </b>al uruguayo <b>Maxi</b>, que sorprendió por el costado a la defensa del <b>Arsenal </b>y se quedó solo ante <b>Raya</b>, que logró despejar el esférico con la yema de los dedos y el balón se estrelló en el larguero.El <b>Sporting </b>tenía claro que había que sorprender a los de <b>Arteta </b>por las bandas y así lo hizo en el minuto 9, cuando <b>Geny Catamo</b> se adentró en el área por la derecha y disparó cruzado, con una buena intervención del meta internacional español. Mientras el <b>Sporting </b>defendía en bloque, el <b>Arsenal </b>apostaba por el ataque estático, con <b>Odegaard </b>y <b>Zubimendi </b>repartiendo juego.Los 'Gunners' también mostraron mucho peligro a balón parado, primero en el 13' con un centro al área pequeña que a punto estuvo de rematar a placer <b>Zubimendi</b>, aunque se anticipó para enviar a córner el central <b>Diomande</b>. <b>Madueke </b>estuvo a punto de marcar un gol olímpico y el balón se estrelló en el larguero.