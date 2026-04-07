Havertz apareció en el 91 y Arsenal acaricia las semifinales de la Champions League

El Arsenal pegó primero en la ida de los cuartos de final de la Champions League tras vencer de visita este martes al Sporting con el solitario tanto de Kai Havertz cuando el partido estaba por terminar (0-1). El partido fue soso, con dominio del Arsenal, aunque el Sporting se mostró muy incisivo en las contras y dispuso de algunas ocasiones claras para batir a David Raya.

La primera la tuvo gracias a un pase magistral con el exterior del central marfileño Diomande al uruguayo Maxi, que sorprendió por el costado a la defensa del Arsenal y se quedó solo ante Raya, que logró despejar el esférico con la yema de los dedos y el balón se estrelló en el larguero. El Sporting tenía claro que había que sorprender a los de Arteta por las bandas y así lo hizo en el minuto 9, cuando Geny Catamo se adentró en el área por la derecha y disparó cruzado, con una buena intervención del meta internacional español. Mientras el Sporting defendía en bloque, el Arsenal apostaba por el ataque estático, con Odegaard y Zubimendi repartiendo juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Los 'Gunners' también mostraron mucho peligro a balón parado, primero en el 13' con un centro al área pequeña que a punto estuvo de rematar a placer Zubimendi, aunque se anticipó para enviar a córner el central Diomande. Madueke estuvo a punto de marcar un gol olímpico y el balón se estrelló en el larguero.

El partido era demasiado táctico con escasas ocasiones de gol y antes del descanso un tímido disparo de Odegaard desde fuera del área fue lo más llamativo. Al descanso, tablas justas entre Arsenal y un Sporting bien plantado en defensa que sueña con pasar por primera vez a unas semifinales de Liga de Campeones, mientras disfruta de una eliminatoria de cuartos a la que no llegaba desde 1983, cuando fue eliminado por la Real Sociedad. En el inicio de la segunda mitad, el Arsenal fue más protagonista y llegó con mayor profundidad, aunque el Sporting no renunció a las transiciones rápidas, como la que propició un tiro cruzado dentro del área rival de Trincão que se marchó fuera de la meta de Raya en el 56'.