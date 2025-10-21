Convocatoria del Barcelona: baja de última hora y una vuelta inesperada para enfrentar al Olympiacos en la Champions

Ferran Torres ha recibido el alta médica antes de los previsto, tras superar una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, según confirmó el propio club a través de sus redes sociales.

Barcelona se mide este martes contra el Olympiacos griego en Montjuic por la tercera jornada de la Champions League y Hansi Flick ha tenido el regreso inesperado de uno de sus futbolistas que se encontraba lesionado, aunque se confirma otra baja en el cuadro catalán.

Flick comentó ayer en la conferencia previa que el delantero español no tenía opciones de jugar en la Champions y que lo esperaba para afrontar el Clásico del próximo domingo contra Real Madrid en el Bernabeú.

Sin embargo, el 'Tiburón' ha logrado recupararse justo a tiempo y entró en la convocatoria para enfrentar al conjunto griego.

Por su parte, Andreas Christensen ha sido baja de última hora por una indisposición intestinal. El defensor no pudo ejercitarse en la última sesión grupal y se une a los lesionados Joan García, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski.

En la lista del técnico alemán aparecen nombres de la cantera como los porteros Kochen y Eder Aller; los defensores Jofre y Xavi Espart. El volante 'Dro' y el delantero Juan Hernández.