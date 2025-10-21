Convocatoria del Barcelona: baja de última hora y una vuelta inesperada para enfrentar al Olympiacos en la Champions

<b>Barcelona </b>se mide este martes contra el <b>Olympiacos </b>griego en Montjuic por la tercera jornada de la Champions League y<b> Hansi Flick</b> ha tenido el regreso inesperado de uno de sus futbolistas que se encontraba lesionado, aunque se confirma otra baja en el cuadro catalán.<b>Ferran Torres</b> ha recibido el alta médica antes de los previsto, tras superar una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, según confirmó el propio club a través de sus redes sociales.