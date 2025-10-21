Champions League

Convocatoria del Barcelona: baja de última hora y una vuelta inesperada para enfrentar al Olympiacos en la Champions

El técnico Hansi Flick recupera a uno de sus delanteros, pero sufre una baja en la línea defensiva.

  • Convocatoria del Barcelona: baja de última hora y una vuelta inesperada para enfrentar al Olympiacos en la Champions
2025-10-21

Barcelona se mide este martes contra el Olympiacos griego en Montjuic por la tercera jornada de la Champions League y Hansi Flick ha tenido el regreso inesperado de uno de sus futbolistas que se encontraba lesionado, aunque se confirma otra baja en el cuadro catalán.

Ferran Torres ha recibido el alta médica antes de los previsto, tras superar una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, según confirmó el propio club a través de sus redes sociales.

Flick comentó ayer en la conferencia previa que el delantero español no tenía opciones de jugar en la Champions y que lo esperaba para afrontar el Clásico del próximo domingo contra Real Madrid en el Bernabeú.

Sin embargo, el 'Tiburón' ha logrado recupararse justo a tiempo y entró en la convocatoria para enfrentar al conjunto griego.

Por su parte, Andreas Christensen ha sido baja de última hora por una indisposición intestinal. El defensor no pudo ejercitarse en la última sesión grupal y se une a los lesionados Joan García, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo, Raphinha y Robert Lewandowski.

En la lista del técnico alemán aparecen nombres de la cantera como los porteros Kochen y Eder Aller; los defensores Jofre y Xavi Espart. El volante 'Dro' y el delantero Juan Hernández.

CONVOCATORIA DEL BARCELONA
  • Porteros: Szczesny, Kochen y Eder Aller
  • Defensas: Balde, Araujo, Cubarsí, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Jofre y Xavi Espart
  • Mediocampistas: Fermín López, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Pedri y Dro
  • Delanteros: Ferran Torres, Lamine Yamal, Rashford, Roony, Toni Fernández y Juan Hernández
Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción

Equipo de redacción de diez.hn
Convocatoria
|
Hansi Flick
|
Barcelona
|
Olympiacos
|