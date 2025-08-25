Barcelona y Real Madrid ya lo saben: los millones que se llevará el próximo campeón de Champions League; ¡Esto ganó el PSG!

Ganar la Champions League no solo consagra a un equipo como el mejor de Europa, sino que también lo convierte en millonario. La UEFA reparte una cifra astronómica en premios a lo largo de la competición, y el campeón de la edición 2025/26 no será la excepción. Desde el inicio del torneo, los equipos ya comienzan a asegurar su parte del pastel con importantes ingresos, que van incrementando conforme avanzan en la competencia. Para los clubes que logran llegar a la fase de grupos, la UEFA les otorga una suma garantizada de 17.98 millones de dólares solo por participar.

Además, cada victoria en esa fase les reporta un extra de 3.22 millones, mientras que un empate genera 1.07 millones. Esta estructura de premios sigue aumentando conforme los equipos progresan en el torneo, con ingresos adicionales por cada ronda eliminatoria que superan. Al llegar a los octavos de final, el premio se incrementa a 11 millones de dólares, y con cada ronda siguiente, el dinero va subiendo. En los cuartos de final, el premio asciende a 12.5 millones de dólares, en las semifinales llega a 15 millones, y en la final, los equipos se aseguran 18.5 millones. Sin embargo, el mayor premio de todos es para el campeón, que se lleva 25 millones de dólares. Sin embargo, el dinero no se detiene ahí. Además de los premios base por rendimiento, los clubes reciben ingresos adicionales derivados de dos factores clave: la UEFA y el market pool. El primero se calcula en función del rendimiento histórico de un club en competiciones europeas, y el segundo está relacionado con los ingresos comerciales y televisivos generados por cada país participante en el torneo.

Tomando como ejemplo al campeón de la temporada pasada, el PSG, se estima que el club francés recibió alrededor de 98 millones de dólares solo por premios directos de la UEFA. A esta cantidad se deben sumar los ingresos por taquilla, patrocinios y merchandising, que pueden llevar la cifra mucho más allá de los 100 millones de dólares. Es por eso que ganar la Champions League no solo es una cuestión de prestigio, sino también de asegurar un cheque millonario.

LOS MILLONARIOS PREMIOS TRAS LA FASE DE GRUPOS