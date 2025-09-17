Bayern Múnich, con doblete de Harry Kane, amarga el regreso del Chelsea a la Champions League

<br />Ahora sí, final y toque de atención a un Chelsea que aún vivía con el dulce regusto de lo ocurrido en Estados Unidos hace dos meses cuando, contra todo pronóstico, se coronaron en el Mundial de Clubes, y que ya se da cuenta que esta Champions League no tiene nada que ver con aquel torneo de verano.<b>- Ficha técnica:</b><b>3 - Bayern Múnich: </b>Neuer, Laimer, Pavlovic (Goretzka, m.64), Upamecano, Tah (Kim, m.46), Stanisic (Boey, m.51), Kimmich, Olise, Gnabry, Luis Diaz y Kane1 - Chelsea: Sanchez, Gusto, Tosin, Chalobah, Cucurella, Caicedo, James (Santos, m.68), Pedro Neto (Garnacho, m.68), Fernández (Estevao, m.81), Palmer y Joao Pedro<b>Goles: </b>1-0. Chalobah, p.p, m.20, 2-0. Kane (p), m.27, 2-1. Palmer, m.29 y 3-1. Kane, m.63<b>Árbitro:</b> José María Sánchez Martínez (España) amonestó a Tah (m.29), Olise (m.85) y Laimer (m.86) por parte del Bayern y a Maresca (fuera del campo, m.29) y Santos (m.96) por parte del Chelsea.<b>Incidencias:</b> Partido correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Allianz Arena (Múnich).