El mensaje de Benzema a Mbappé previo al PSG-Real Madrid, habla de Messi y reacciona sobre retirarse en Francia

Karim Benzema estuvo en la rueda de prensa junto a Carlo Ancelotti para hablar acerca del duro partido que disputarán este martes contra el PSG en la Champions League. El delantero francés es duda debido a los problemas físicos y le envió un mensaje a Kylian Mbappé.

Sergio Ramos se pierde el partido ante el Real Madrid

Estado físico

“Son muchas horas de trabajo y me siento mucho mejor. Ahora tenemos un entrenamiento para ver si puedo jugar, pero tengo que tener más sensaciones en el campo”.

¿Es un partido para forzar?

‘‘Ha sido un tiempo complicado cuando estás fuera del campo. He hecho trabajo en Valdebebas y en casa para llegar. En mi cabeza estoy preparado, pero ahora tengo que ver en el campo. Es un gran partido y si tengo que jugar mañana lo daré todo. Siempre voy a forzar por mi equipo porque si no me quedo en Madrid, pero tampoco para lesionarse más. Voy a ver en el entrenamiento’’.

Se enfrentará otra vez a Mbappé

‘‘Es un partido muy grande y jugar contra Kylian es especial porque jugamos en selección juntos. Como sabes puede llegar algún día al Madrid, pero ahora estamos los dos para ganar el partido”.

Mensaje para Mbappé

“Lo que le puedo desear que haga un buen partido”.