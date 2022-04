Carlo Ancelotti se rinde ante Karim Benzema luego de su hat-trick: “Es como el vino, cada día está mejor”

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró “muy contento” con el rendimiento de sus jugadores tras imponerse al Chelsea (1-3) en la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones y destacó a Karim Benzema, autor de un ‘hat-trick’, del que dijo que es “como el vino, cada día está mejor”.

“Benzema es como el vino, cada día está mejor. Es un jugador que cada día tiene más liderazgo y se siente más importante en este equipo, en este ambiente y esto marca la diferencia. Tiene mucha más personalidad y él sabe que ahora es mucho más importante y también tiene un comportamiento ejemplar para todos. Estamos muy contentos y muy afortunados de tenerlo”, indicó sobre Benzema en rueda de prensa.

El italiano, que se incorporó este miércoles a la disciplina del equipo tras superar el COVID, dijo que se encuentra “bien”. “Me encuentro bien, lo he pasado bien, no he tenido prácticamente síntomas y cuando he vuelto tras una semana he visto un equipo fantástico, hemos jugado muy buen partido, planteado bien, con coraje con personalidad y ha salido un buen partido”, analizó.

“El primer tiempo de esta eliminatoria es bueno, queremos plantear el mismo partido en la vuelta pero nunca se sabe. Hemos cogido ventaja pero nada más. Tenemos ventaja, esto es evidente pero la eliminatoria está abierta también porque no hay valor doble al gol fuera de casa. Respetamos mucho al Chelsea y lo seguimos respetando pero hoy el Madrid ha sido mejor. Aún así hay otro partido en el que puede pasar de todo”, avisó el italiano.

Sobre la incorporación de Valverde al once titular, Ancelotti recordó que apostó “por el mismo sistema pero la única novedad ha sido Valverde”.

“Quería fijar la posición de carrilero izquierdo y tener a Carvajal un poco más por dentro para controlar a sus mediapuntas. Valverde lo ha hecho mucho bien, a veces podía parecer una línea de cinco pero todo dependía de la posición de Azpilicueta. Hablo con los jugadores de fútbol y entiendo bien lo que piensan pero después yo tomo las decisiones solo y a veces acierto y a veces no”, sentenció.

Para Ancelotti, el “coraje” de sus jugadores “ha sido la clave” del triunfo en Stamford Bridge. “También hemos salido bien desde atrás y hemos buscado espacios entre líneas con Vinicius y Benzema, que han hecho buenas combinaciones. Con esta intensidad podemos competir contra cualquiera”, agregó.

¿”Dudas fuera? Las dudas son parte del trabajo del entrenador. Somos una figura que a veces está señalada y el entrenador es culpable de la derrota y los jugadores son los triunfadores de la victoria, esto es el fútbol”, finalizó Ancelotti, que explicó que Benzema y Valverde fueron cambiados “por cansancio”, mientras que Militao sufrió un golpe en la cadera y en la rodilla. “Nada serio pero no pudo continuar”.