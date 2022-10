Carvajal pone en su sitio a Xavi y da brutal respuesta al debate si gana el mejor: “Cuando has ganado cinco Champions de las últimas nueve...”

Dani Carvajal, uno de los veteranos del Real Madrid, habló en rueda de prensa previo al tercer juego de Champions League contra el Shakhtar en el Santiago Bernabéu.

El lateral dio una rueda de prensa muy picante donde se dio el lujo de responder a Xavi, quien había dicho un día antes que ganar la Liga Españolar es más justa que la Champions.

La relación entre jóvenes y veteranos:

”Se está produciendo un cambio generacional y los jóvenes serán en un futuro los veteranos con peso. Lo importante es que hay una gran sintonía entre veteranos y jóvenes y eso hace que tengamos una plantilla muy competitiva”.

El favoritismo para la Champions:

”Yo no soy el que calcula las cuotas. El Madrid está en las quinielas y nosotros sabemos lo difícil que es ganarla. No creo que nuestros rivales cuando se miden a nosotros no nos vean como un posible campeón”.

La guerra de Ucrania:

”Es una pena que en 2022 estemos en esta situación, que un equipo no pueda jugar en su país, el éxodo de jugadores que se han producido... Ver al Shakhtar competir y ver cómo genera un poco de ilusión en su país es bonito”.

Dice Xavi que LaLiga es más justa que la Champions:

”Las opiniones son subjetivas. Yo opino que cuando has ganado cinco Champions de las últimas nueve, la suerte queda al margen”.

La suerte del Madrid en Champions:

”El fútbol son resultados y gana el que más goles mete y el que menos encaja. En eso hemos sido los mejores. Es complejo hablar de justicia. Son resultados. Nosotros hicimos una gran Liga y una Champions con altibajos, pero siendo los mejores en los momentos clave. Solo se habla de justicia o injusticia cuando el Madrid gana la Champions”.