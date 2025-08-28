Así se vivió el sorteo de la Champions League 2025-26: confirmados todos los cruces de la fase de liga

- Y los rivales del Barcelona: PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos, Copenhaghe, Chelsea, Brujas, Slavia Praga y Newcastle.

- Repasamos los rivales del Real Madrid: Manchester City, Marsella, Liverpool, Olympiacos, Mónaco, Juventus, Benfica y Kairat Almaty.

- La Champions League arranca el próximo 16 de septiembre. PSG buscará defender la corona.

- El recorrido del modesto Kairat Almaty y así cerramos el sorteo.

- El Pafos hizo historia y conoce sus rivales en la Champions.

- Los rivales del Union SG.

- Newcastle conoce sus rivales en la fase de liga.

- Los rivales del Galatasaray, el único representante de Turquía.

- Y estos son los rivales del Mónaco. Nada fácil para el conjunto del principado.

- Los rivales de un Qarabag que regresa a la Champions después de ocho años.

- Los rivales del Athletic Club, equipo de Nico Williams.

- ¡Y VAMOS CON EL BOMBO 4! - Y los rivales del Napoli. De Bruyne se medirá ante su ex, el Manchester City.

- Los rivales del PSV.

- Slavia Praga también se clasificó en playoffs y conoce sus duros rivales.

- El histórico Ajax enfrentará al Inter y Chelsea.

- Olympiacos, único representante de Grecia, se medirá ante Real Madrid y Barcelona.

- Sporting de Lisboa, bicampeón de Portugal, y sus rivales en Champions.

- El Bodo Glimt se clasificó en los playoffs y estos son sus rivales.

- Tottenham conoce su destino en la fase de liga.

- Rivales del Olympique de Marsella.

- ¡Y AHORA VAMOS CON EL BOMBO 3! - El sorteo del Villarreal.

- Los rivales del Atlético de Madrid.

- La Juventus visitará al Real Madrid.

- El Eintracht de Frankfurt tampoco lo tendrá sencillo.

- Los rivales del Club Brujas, uno de los representantes de Bélgica.

- Al Benfica le tocó bailar con una de las más feas.

- Atalanta ya conoce su camino en la fase de liga y no será nada fácil.

- El Arsenal de Mikel Arteta con complicados rivales en Champions.

- Sale el Bayer Leverkusen que jugará contra el PSG y Manchester City.

- ¡AHORA VAMOS CON EL BOMBO 2! - Y cerramos con los rivales del Manchester City.

-Turno para el campeón PSG, que deberá visitar al Barcelona y recibir al Bayern.

- Los rivales del Barcelona y se volverá a ver las caras contra el PSG de Luis Enrique. Además, con el campeón del mundo, el Chelsea.

- Los rivales del Liverpool: Real Madrid, Inter y Atlético serán las pruebas más complicadas.

- Borussia Dortmund conoce sus adversarios en la fase de liga.

- Estos son los rivales del Inter de Milán.

- Los rivales del Real Madrid: el conjunto merengue se verá las caras nuevamente contra el Manchester City de Pep Guardiola y Liverpool. Durísimo cuadro para Xabi Alonso.

- Sale la esfera del Chelsea y se definen sus oponentes. Barcelona tendrá que enfrentar a los 'Blues' en Londres.



- Bayern Múnich conoce sus rivales en la nueva edición de la Champions. Chelsea, PSG, Brujas, Arsenal, Sporting, PSV, Union SG y Pafos.

- La primera esferita que sale es el Bayern Múnich. - Repasamos los equipos que están en el Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona. - Ahora sí vamos con el sorteo. Salen las nueve bolas del bombo 1 y se extrae una. Se le da a un botón y la máquina nos da sus ocho rivales de la fase de liga. - El Chelsea fue premiado por la UEFA tras convertirse en el primer club en ganar las seis competiciones masculinas de clubes.

- Ibrahimovic y Kaká serán los encargados de definir los cruces de la Fase de Liga en el sorteo de la Champions. - El brasileño Kaká también ha sido uno de los invitados al sorteo. - Ibrahimovic aparece en la gala para recibir un premio de Ceferin por su carrera. "Quiero agradecer al presidente Ceferin, he tenido suerte de jugar con grandes jugadores, en grandes equipos, los mejores del mundo, estoy agradecido", declara el exdelantero sueco. - Un video humorístico de la UEFA antes del sorteo. Ahora, con Zlatan Ibrahimovic como protagonista por haberse 'apropiado' de la idea de la nueva Champions. Actúan Figo, Giorgio Marchetti y Ceferin.

- El sorteo de la Champions se realiza 90 días después de que el PSG de Luis Enrique se coronara por primera vez campeón de Europa. - Pedro Pinto y Reshmin Chowdhury son los presentadores de la gala y, por supuesto, se encuentra Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. - Se entona el himno de la Champions League. - ¡COMIENZA EL SORTEO DE LA CHAMPIONS!



La Champions Leagues 2025-2026 sorteará este jueves su Fase de Liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde sus 36 participantes, entre ellos cinco españoles, conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final. El evento arranca desde las 10:00 AM (hora de Honduras) y será la 71ª edición de la competición, que culminará con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo y la segunda con el formato renovado por la UEFA para hacerla más atractiva.

Las ligas inglesa y española serán las más representadas por encabezar el ránking de coeficientes de la UEFA. Inglaterra, con seis clubes directamente clasificados: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Newcastle. Y España con cinco: Barcelona, Real Madrid, Atlético, Athletic Club y Villarreal. El Athletic vuelve a la competición después de diez años, como cuarto de la liga española, y el Villarreal, que jugó su último partido en 2022 contra Liverpool, lo hace gracias a su quinto puesto en la última campaña.