Así se vivió el sorteo de la Champions League 2025-26: confirmados todos los cruces de la fase de liga

La Champions Leagues 2025-2026 sorteará este jueves su Fase de Liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, donde sus 36 participantes, entre ellos cinco españoles, conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de una plaza en octavos de final.El evento arranca desde las 10:00 AM (hora de Honduras) y será la 71ª edición de la competición, que culminará con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo y la segunda con el formato renovado por la UEFA para hacerla más atractiva.