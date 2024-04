Ancelotti revela el jugador que extrañarán ante el City y responde al ser comparado con Guardiola: “No haré nada raro”

El italiano, que cumplirá 200 partidos en Champions League, dijo de Guardiola que “es un gran entrenador”, pero que no le molesta “que lo comparen con él, no me molesta lo que piensen de mí, me importa lo que piense mi club”, añadió.

Ancelotti recordó que la pasada temporada contaban con Karim Benzema como referente en ataque, una figura que ha desaparecido y que extrañaran.

“Eso es importante. No fijar las posiciones de delante puede ser una clave mañana”, aseguró Ancelotti, para el que ahora “tenemos características diferentes con el balón”.

Varios jugadores merengues están apercibidos, entre ellos Vinicius, y podrían perderse la vuelta en caso de ser amonestados, pero Ancelotti aseguró que no pensará en eso a la hora de hacer su alineación porque “el partido de mañana es lo suficientemente importante”.