Courtois no se queda callado: le respondió a Laporta y arremete contra LaLiga por el Villarreal-Barcelona en Miami

<b>Thibuat Courtois </b>le respondió al presidente del <b>Barcelona</b>, <b>Joan Laporta</b>, quien aseguró que hay una "mano blanca" en el arbitraje. El portero del <b>Real Madrid</b> le recordó el 'caso Negreira' y fue duro contra LaLiga al hablar de censura y manipulación en las imágenes del plantón de los jugadores en la última jornada por el partido en Miami entre <b>Villarreal </b>y <b>Barça</b>."Si no hay mano blanca, se le parece mucho", dijo Laporta en la asamblea telemática del club catalán celebrada el domingo, en unas declaraciones que encontraron respuesta en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid en la comparecencia del arquero belga.