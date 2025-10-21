Lo que dijo Xabi Alonso de Vinicius y adelanta las bajas para enfrentar a la Juventus: "Cualquier italiano que viene mal..."

Real Madrid recibe mañana a la Juventus por la tercera jornada de la Champions League y Xabi Alonso atendió la conferencia de prensa para hablar sobre el encuentro, y reconoció la calidad del turco Kenan Yildiz, con quien coincidió en su etapa como jugador del Bayern Múnich. Fue consultado sobre una posible cesión de Endrick en el mercado de enero y se refirió a Vinicius, quien ingresó de cambio contra el Getafe y provocó dos expulsiones. También adelantó las bajas de su equipo para el compromiso contra el cuadro bianconero.

Duelo ante la Juventus "Es un clásico de Europa. Se han enfrentado muchas veces y yo he jugado alguno. Nos vemos muy preparados. Queremos la tercera victoria en Champions y tener un muy buen arranque. Necesitamos al estadio. La gente va al Bernabéu con ganas de ver partidos grandes. Tenemos que darles para que ellos también respondan". Calidad del rival y Yildiz "Estamos alerta para la Juve mañana. Cualquier italiano que viene mal puede ser peligroso. No recuerdo como venía el Milan, pero recuerdo como fue el partido. No tenemos que olvidar la historia. La Juve es un grande de antes y de presente. Tiene jugadores muy buenos y Yildiz es uno de ellos. Ha tenido una evolución fantástica. Lo conozco. Él estaba en el Bayern cuando yo estaba allí. Ver su progresión me alegra mucho". Bajas del Madrid "De cara a mañana, no creo que lleguen ni Huijsen, ni Trent ni Carvajal. El sábado les daré el parte definitivo". Cambio de Vinicius "Las causas es que Vinicius es muy bueno y fundamental. Decisivo. Estoy contento de verlo disfrutar, sonreír... Hablamos del impacto que podía tener y como podía cambiar el partido. Neceistamos que esté enfocado en el juego y en lo que hace bien. Su día a día es bueno y responde muy bien en los partidos".

Arda Güler y Özil "No solo por donde vienen. Es una mezcla entre Özil y Guti. Guti tenía esa calidad para jugar en la construcción y para dar el último pase. Mesut también. Lo disfruté mucho. Cuanto más encontramos a Arda, más mejoramos. Hay que seguir empujándole. Estamos contentos con él". ¿Courtois o Casillas? "Tibu es el mejor del mundo. Además, tiene curiosidad por el juego. En un futuro podría ser entrenador. Tener esa conexión con esos jugadores que les gusta entender el fútbol, es importante para un entrenador. Con Iker viví cosas fantásticas, no me puedo quedar con uno. Ahora tengo a Tibu, pero Iker es Iker". ¿Le vendría bien a Endrick una cesión? "No estamos en ese momento. La competencia arriba es intensa. Hay que estar preparados para cada partido. Tiene que estar preparados Endrick, Gonzalo y Brahim. Van a entrar y hay que estar preparados. Esto es la élite y necesitamos a muchos y buenos". Kylian Mbappé "No son solo los goles. Su influencia es casi tan importante de cara a que sus compañeros le sigan con y sin balón. Nos está ayudando. Marcó goles en todos los sitios. La influencia, además de marcar, es lo que necesita el equipo. Kylian está en un momento muy bueno. Él es muy analítico. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Ahora todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien".

Camavinga "Con Eduardo acabamos de empezar. Lleva pocas semanas disponible. Con el Madrid hace tiempo que no jugaba e hizo muchas cosas bien. Como centrocampista tiene un dinamismo y una conducción de pase a líneas muy diferente a otros. Hay que encajar su calidad individual en el colectivo". Mastantuono "Ha llegado hace poco y tiene 18 años. Hay que invertir en él y ayudarle. Estamos encantados de que esté con nosotros" ¿Necesita el Madrid un Xabi Alonso en la medular? "Espero que no. Vamos a ir hasta el final con esta plantilla. Estamos creciendo y podemos jugar bien. Podemos competir de manera constante. Tenemos una plantilla completa con diferentes cualidades. Tenemos jugadores dinámicos y con potencial para desarrollarse. Mi trabajo es invertir en ellos para que sean mejores al final de temporada. En dos meses hemos visto la evolución de muchos. Queremos competir y lo estamos haciendo bien. Con ambición de ir mejorando".