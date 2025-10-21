Lo que dijo Xabi Alonso de Vinicius y adelanta las bajas para enfrentar a la Juventus: "Cualquier italiano que viene mal..."

<b>Real Madrid</b> recibe mañana a la <b>Juventus </b>por la tercera jornada de la Champions League y <b>Xabi Alonso</b> atendió la conferencia de prensa para hablar sobre el encuentro, y reconoció la calidad del turco <b>Kenan Yildiz</b>, con quien coincidió en su etapa como jugador del <b>Bayern Múnich</b>.Fue consultado sobre una posible cesión de <b>Endrick </b>en el mercado de enero y se refirió a <b>Vinicius</b>, quien ingresó de cambio contra el <b>Getafe </b>y provocó dos expulsiones. También adelantó las bajas de su equipo para el compromiso contra el cuadro bianconero.