Favoritos de la Champions League 2025/2026: ¿quién reinará en Europa esta temporada?

La UEFA Champions League 2025/2026 ha alcanzado su punto de ebullición. Tras la consolidación definitiva del nuevo formato de "Fase de Liga", los gigantes del continente han tenido que redoblar esfuerzos para asegurar su presencia en las rondas eliminatorias. Este año, el camino hacia la gran final en el Puskás Aréna de Budapest presenta un escenario fascinante donde la jerarquía histórica se enfrenta a la frescura de nuevos proyectos dominantes. A medida que nos adentramos en el tramo decisivo, las casas de apuestas y los modelos de análisis predictivo han comenzado a perfilar quiénes tienen más probabilidades de levantar la "Orejona". Para aquellos aficionados que buscan participar en la emoción de los pronósticos, utilizar un <a rel="noopener noreferrer" href="https://bolavip.com/ar/apuestas/codigos/codigo-bono-bet365" target="_blank">codigo bonus bet365</a> puede ser una herramienta útil al momento de evaluar las cuotas de los máximos aspirantes al trono europeo que analizamos a continuación.