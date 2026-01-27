Favoritos de la Champions League 2025/2026: ¿quién reinará en Europa esta temporada?

La UEFA Champions League 2025/2026 ha alcanzado su punto de ebullición. Tras la consolidación definitiva del nuevo formato de "Fase de Liga", los gigantes del continente han tenido que redoblar esfuerzos para asegurar su presencia en las rondas eliminatorias. Este año, el camino hacia la gran final en el Puskás Aréna de Budapest presenta un escenario fascinante donde la jerarquía histórica se enfrenta a la frescura de nuevos proyectos dominantes. A medida que nos adentramos en el tramo decisivo, las casas de apuestas y los modelos de análisis predictivo han comenzado a perfilar quiénes tienen más probabilidades de levantar la "Orejona". Para aquellos aficionados que buscan participar en la emoción de los pronósticos, utilizar un codigo bonus bet365 puede ser una herramienta útil al momento de evaluar las cuotas de los máximos aspirantes al trono europeo que analizamos a continuación.

1. El Arsenal de Arteta: el gran favorito en las cuotas

Por primera vez en más de dos décadas, el Arsenal FC no solo es un invitado de piedra, sino que lidera los pronósticos globales. Con una cuota promedio que ronda los 4.50, los Gunners se sitúan como el equipo a batir. La madurez táctica alcanzada bajo la dirección de Mikel Arteta ha convertido al equipo londinense en una máquina de precisión. La solidez defensiva, personificada en la pareja Saliba-Gabriel, sumada a un centro del campo dominante, permite al Arsenal controlar los partidos con una autoridad que recuerda a los mejores tiempos del club. Su rendimiento en la fase de liga ha sido casi impecable, demostrando que son capaces de ganar tanto por volumen de juego como por resistencia en escenarios hostiles. Para los apostadores, el Arsenal representa la opción más sólida debido a su equilibrio entre juventud y experiencia competitiva.

2. El Bayern Múnich y su obsesión con la reconquista

Inmediatamente después del conjunto inglés, el Bayern Múnich se posiciona como el segundo favorito con una cuota de 5.50. Tras unos años de cierta inestabilidad interna, el gigante bávaro ha recuperado su identidad de "rodillo europeo". El factor diferencial sigue siendo Harry Kane, quien en esta temporada 2025/2026 continúa rompiendo récords goleadores. El Bayern ha sabido mezclar la veteranía de jugadores que ya saben lo que es ganar este torneo con la electricidad de sus extremos. Las cuotas reflejan que el mercado confía plenamente en la jerarquía alemana: el Bayern es un equipo diseñado para las eliminatorias a doble partido, donde su pegada suele ser devastadora para cualquier rival que cometa el más mínimo error.

3. El peso de la historia está en el Real Madrid y el Barcelona

No se puede hablar de favoritos en la Champions League sin mencionar a los colosos españoles.

■ El Real Madrid, bajo la tutela estratégica de Xabi Alonso, se sitúa con una cuota de 10.00. El conjunto blanco está en un proceso de evolución táctica, integrando plenamente a Kylian Mbappé en un sistema que prioriza las transiciones rápidas. Aunque las apuestas los colocan ligeramente por debajo de los equipos ingleses y alemanes, la "mística" del Madrid en las noches europeas es un factor que los modelos matemáticos a veces no logran capturar del todo.

■ En la misma línea se encuentra el FC Barcelona de Hansi Flick, también con una cuota de 10.00. Con una presión tras pérdida asfixiante y un juego directo que ha sorprendido a propios y extraños, el club blaugrana ha vuelto a ser considerado un aspirante real. La mezcla de la Masía con el rigor físico alemán impuesto por Flick ha devuelto al Barcelona al "Top 5" de candidatos por méritos propios.

4. Manchester City y PSG: entre la veteranía y la defensa

El Manchester City de Pep Guardiola ocupa el tercer lugar en las preferencias, con una cuota de 7.00. Aunque el equipo ha mostrado algunas vulnerabilidades defensivas inusuales en la Premier League, su capacidad para generar ocasiones de gol sigue siendo la más alta de Europa. Erling Haaland sigue siendo el gran argumento del City; mientras el noruego esté en el campo, los Citizens tendrán opciones de remontar cualquier eliminatoria. El mercado los ve como un candidato peligroso que, si logra ajustar su retaguardia, podría repetir la gesta de 2023. Por otro lado, encontramos al Paris Saint-Germain, el vigente campeón. Tras su histórica coronación en 2025, el equipo de Luis Enrique se presenta con una cuota de 8.00. A pesar de haber perdido algo de favoritismo tras algunas rotaciones en la fase de liga, el PSG mantiene un bloque extremadamente competitivo y vertical. Ser los defensores del título les otorga un respeto adicional en los mercados de apuestas, aunque la presión de repetir la hazaña suele ser un factor que juega en contra en las cuotas de probabilidad implícita.

Factores clave para el éxito en 2026