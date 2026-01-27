Champions League

Arbeloa responde a las palabras de Mourinho y la sorpresiva petición a Bellingham: "Yo nunca digo esto, pero..."

El 'Espartano' habló del enfrentamiento ante el Benfica de Mourinho en la Champions League.

2026-01-27

Real Madrid cierra la fase regular de la Champions League en el campo donde conquistó la Décima. El conjunto merengue regresa al Estadio Da Luz este miércoles para enfrentarse contra el Benfica de José Mourinho y sellar el boleto a los octavos de final.

El técnico Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del partido y fue consultado sobre las palabras del entrenador portugués. "Que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador. Fue uno de mis chicos cuado era jugador. Quiero mucho al Madrid y a Álvaro", dijo Mourinho más temprano.

Arbeloa le agredeció a su antiguo DT y asegura que han mantenido el contacto desde que separaron sus caminos. También habló sobre Vinicius, el nivel de Bellingham y el papel de Arda Güler.

Claves del partido

"Es importante para nosotros, queremos estar en el top-8. Si viniera con el equipo de la Youth League, tienen el mejor líder posible. Debemos estar concentrados y jugar al límite los 90 minutos".

Mourinho en la conferencia

"No me la he perdido. No me las perdí cuando era jugador... Es un orgullo tremendo escuchar eso. Emocionado y feliz porque ha sido mucho más que un entrenador. Ha sido muy importante y ahora le considero un gran amigo. Desde aquí agradecérselo".

Mourinho como espejo

"Un espejo, por supuesto. Lo dije el primer día, era imposible imitarle porque es fracasar. Mi éxito será ser yo mismo y dentro de ahí hay una parte de la influencia de José. He intentado aprender mucho de él. Sé lo competitivo que es y lo importante será mañana".

Charla con Mou

"Hemos mantenido el contacto. Sé quién es Mourinho. He intentado molestarle lo menos posible. Es uno de esos amigos que puedes estar tiempo sin hablarle, pero si lo llamo a las 3 de la mañana, me atendería".

Balance de sus técnicos

"Estoy muy agradecido de todos, desde que era bien pequeño. Caparrós, que me dio confianza y pude dar el salto a Liverpool. Ahí Benítez, que fue clave. Volví al Madrid y coincidí con grandes entrenadores. He tenido mucha suerte. Eso te enseña el fútbol, no hay una única manera que te dé el éxito. Todos fueron buenos líderes con grandes ideas y conceptos".

Un posible regreso de Mourinho al Madrid: ¿aceptaría para ser su ayudante?

"No suelo ser una persona que hable de supuestos. Estoy muy centrado en el presente, en mañana, enfocado en sacar el máximo de mis futbolistas. Será un partido que, si ganamos, lo recordaré siempre".

¿Le gustaría que algún día Mou volviese al Madrid?

"Como he contestado a tu compañero, no me gusta hablar de supuestos. José... como lo que supuso la victoria aquí, hace 12 años, tuvo muchísimo mérito. Como el de Carlo o Zizou, después. Pero las bases de aquellos años las puso Mourinho. Aquí vengo a dar mi opinión, no a convencer a nadie, pero eso es algo que tengo dentro. Como creo que dentro del club, le han valorado siempre. Y por eso, fue, es y será, uno di noi (de nosotroso, en italiano).

Ya se nota su mano en el equipo

"Puedo hablar de lo que he visto desde que he llegado. He visto un grupo muy predispuesto. Se está viendo, tenemos margen de mejora y tenemos que ser un equipo que haga muchas cosas y hacerlas bien. Requiere mucho. Pero tiene mérito lo que están haciendo los jugadores".

Estadio Da Luz

"El de la Séptima también fue clave. No podemos quitarle importancia. La Décima supuso el comienzo de una era. Este estadio nos trae muy buenos recuerdos a todos y ojalá nos llevemos una nueva victoria".

Sensaciones

"Me siento muy responsabilizado. Aquí solo se puede hacer eso si disfrutas. Eso estoy haciendo, sacando el máximo de mis jugadores. En cualquier ámbito de la vida lo veo igual, debes disfrutarlo al máximo sabiendo el esfuerzo que lleva".

Vinicius

"Las relaciones entre los futbolistas son importantes. Hay jugadores que se buscan y se asocian bien. Hablamos de futbolistas espectaculares. No solo Bellingham, Vinicius o Mbappé, también los tenemos en otras zonas. Todo eso forma parte del trabajo, estamos en ello. Con algo más de tiempo saldrán mejor y mejoraremos en fase ofensiva, podemos dar más".

Bellingham

"No es que haya sido una sorpresa, pero desde el primer día he visto un jugador con una calidad y unas condiciones excepcionales. Algo que de cerca sorprende aún más. Pero más allá, he visto a un líder. El otro día, habían pasado 48 horas después de un partido y le dije: 'yo esto no lo suelo decir nunca, pero deja de correr'. El rendimiento que está mostrando en los entrenamientos, su implicación y liderazgo... estoy muy orgulloso de su nivel y de tener a un jugador como él. Es capaz de hacer muchas cosas: rompe al espacio, lee lo que necesita el partido, tiene un gran golpeo. Es joven, pero tiene muchísima experiencia. Y va a ser la piedra angular de este Real Madrid durante muchísimos años".

Güler y su papel

"Es un chico con muchas condiciones, mucho talento y visión de juego. El cambio de orientación es un arma que explotaremos más. Es joven, se esfuerza mucho y termina los partidos agotado por la implicación defensiva. Nos queremos aprovechar de su talento, ya sea cerca de la base o cerca de los delanteros. Seguirá creciendo y nos va a aportar".

