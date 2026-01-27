Arbeloa responde a las palabras de Mourinho y la sorpresiva petición a Bellingham: "Yo nunca digo esto, pero..."

<b>Balance de sus técnicos</b>"Estoy muy agradecido de todos, desde que era bien pequeño. Caparrós, que me dio confianza y pude dar el salto a Liverpool. Ahí Benítez, que fue clave. Volví al Madrid y coincidí con grandes entrenadores. He tenido mucha suerte. Eso te enseña el fútbol, no hay una única manera que te dé el éxito. Todos fueron buenos líderes con grandes ideas y conceptos". <b>Un posible regreso de Mourinho al Madrid: ¿aceptaría para ser su ayudante?</b>"No suelo ser una persona que hable de supuestos. Estoy muy centrado en el presente, en mañana, enfocado en sacar el máximo de mis futbolistas. Será un partido que, si ganamos, lo recordaré siempre". <b>¿Le gustaría que algún día Mou volviese al Madrid?</b>"Como he contestado a tu compañero, no me gusta hablar de supuestos. José... como lo que supuso la victoria aquí, hace 12 años, tuvo muchísimo mérito. Como el de Carlo o Zizou, después. Pero las bases de aquellos años las puso Mourinho. Aquí vengo a dar mi opinión, no a convencer a nadie, pero eso es algo que tengo dentro. Como creo que dentro del club, le han valorado siempre. Y por eso, fue, es y será, uno di noi (de nosotroso, en italiano). <b>Ya se nota su mano en el equipo </b>"Puedo hablar de lo que he visto desde que he llegado. He visto un grupo muy predispuesto. Se está viendo, tenemos margen de mejora y tenemos que ser un equipo que haga muchas cosas y hacerlas bien. Requiere mucho. Pero tiene mérito lo que están haciendo los jugadores".