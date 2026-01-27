Flick confirma su vuelta para el partido de Champions y aclara lo de Roony y Yamal: "No es fácil para él porque..."

Hansi Flick ha instado a sus jugadores a centrarse en "lo importante", que es mostrar su "mejor nivel" para ganarle al Copenhague, sin pensar en la diferencia de goles, un elemento clave para sellar la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League. En la rueda de prensa previa al partido de la última jornada de la fase liga del torneo, el técnico del Barcelona afirma que sus jugadores "tienen que respetar mucho" al Copenhague, que también apura sus opciones, aunque para disputar la eliminatoria de repesca. Repasá la tabla de posiciones de la Champions League

El Barça, en cambio, es noveno y, si quiere acabar esta fase entre los ocho primeros, debe ganar y lograr una diferencia de goles superior a la de los rivales que acaben la jornada con los mismos puntos. Sin embargo, a Flick no le obsesiona marcar muchos goles ante el conjunto danés y prefiere ir paso a paso: "Primero tenemos que jugar este partido, respetamos al Copenhague porque tiene un gran equipo. Tendremos que jugar un gran partido y lo más importante es dejar la portería a cero y después marcar para sumar los tres puntos". Flick confirma la presencia en la convocatoria, que dará a conocer el mismo día del partido, del delantero Ferran Torres, que se ha perdido los dos últimos duelos del equipo, ante el Slavia Praga (2-4) y el Oviedo (3-0), por una lesión muscular en el semimembranoso de la pierna derecha. "Ferran está bien y está para jugar mañana. Estoy muy contento de que se haya recuperado tan rápido", celebró el entrenador alemán.

No podrá contar, en cambio, con Pedri, lesionado, y Frenkie de Jong, sancionado. Preguntado por el impacto que tiene en el juego de su equipo la ausencia del canario, Flick señala que cuenta con "un buen equipo" y ha destacado el banquillo que tiene para afrontar los duelos con garantías. "Tenemos cinco opciones en el banquillo. Lo importante es que todos los jugadores que entren en el campo demuestren que pueden jugar a este nivel. Y eso es lo que quiero ver. Siempre actuamos como un equipo. Estamos en un buen momento", ha reivindicado. Por otra parte, Flick celebra que el club esté cerca de renovar hasta el 2031 a Fermín López, de quien ha elogiado su "mentalidad y actitud", además de su capacidad para "presionar y jugar con el balón".

