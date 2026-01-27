Flick confirma su vuelta para el partido de Champions y aclara lo de Roony y Yamal: "No es fácil para él porque..."

<b>Hansi Flick </b>ha instado a sus jugadores a centrarse en "lo importante", que es mostrar su "mejor nivel" para ganarle al <b>Copenhague</b>, sin pensar en la diferencia de goles, un elemento clave para sellar la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League. En la rueda de prensa previa al partido de la última jornada de la fase liga del torneo, el técnico del <b>Barcelona </b>afirma que sus jugadores "tienen que respetar mucho" al <b>Copenhague</b>, que también apura sus opciones, aunque para disputar la eliminatoria de repesca.<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/championsleague/">Repasá la tabla de posiciones de la Champions League</a></b>