Flick advierte al Real Madrid por el nivel de Yamal y responde a la queja de Mendilibar tras ser goleado: "Entiendo su enfado..."

El técnico del <b>Barcelona</b>, <b>Hansi Flick</b>, ha asegurado este martes que el delantero <b>Lamine Yamal </b>"siempre rinde cuando llega un partido grande" y ha remarcado que no tiene dudas de qué ofrecerá una buena versión el próximo domingo contra el <b>Real Madrid </b>en <b>LaLiga EA Sports</b>."Lamine no tiene problemas. Ganar y marcar goles es muy importante para todos, también para él. Cuando miro al año pasado, Lamine siempre rinde cuando llega un partido grande. No tengo dudas sobre él", ha explicado el entrenador alemán tras <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/barcelona-olympiacos-en-vivo-champions-league-lamine-yamal-alinaciones-flick-AJ27844895" target="_blank">ganar al Olympiacos (6-1)</a></b> en la tercera jornada de la fase liga de la <b>Champions League</b>.