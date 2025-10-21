Flick advierte al Real Madrid por el nivel de Yamal y responde a la queja de Mendilibar tras ser goleado: "Entiendo su enfado..."

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este martes que el delantero Lamine Yamal "siempre rinde cuando llega un partido grande" y ha remarcado que no tiene dudas de qué ofrecerá una buena versión el próximo domingo contra el Real Madrid en LaLiga EA Sports. "Lamine no tiene problemas. Ganar y marcar goles es muy importante para todos, también para él. Cuando miro al año pasado, Lamine siempre rinde cuando llega un partido grande. No tengo dudas sobre él", ha explicado el entrenador alemán tras ganar al Olympiacos (6-1) en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League.

Flick ha admitido que el clásico contra el Real Madrid "siempre es un partido importante" y ha remarcado que necesitarán "el máximo nivel de todos los jugadores, no solo de Lamine" para enfrentarse a "un equipo fantástico, como se ha demostrado en este inicio de curso". Flick ha subrayado que tendrán que "estar listos para luchar" y ha reconocido que la goleada de este martes contra el Olympiacos "tiene que dar confianza" a sus futbolistas. "Estamos en una situación distinta a la de la temporada pasada, pero pienso siempre en positivo. Hemos demostrado que somos capaces de ganar en Madrid. Tenemos un buen equipo y puede que vuelvan dos jugadores", ha expuesto.

Preguntado por Fermín López, autor de un triplete, ha destacado que el andaluz "ha hecho un partido sensacional" y el primero de sus tres goles ha sido "muy importante" para "dar confianza" al equipo. "Es un jugador que lo tiene todo. Es dinámico, es bueno con la pelota y delante de la portería, y nos da la velocidad que necesitamos", ha analizado. Asimismo, Flick no ha querido valorar la actuación del árbitro, que ha sido criticada por el entrenador rival, José Luis Mendilibar, aunque ha admitido que "quizás sí" la expulsión de Santiago Hezze ha influido en el resultado final. "Entiendo su enfado, pero no me gusta hablar de los árbitros", ha agregado. El técnico del Barça ha valorado que al principio su equipo tuvo "problemas para salir con el balón" por la presión del Olympiacos, pero ha remarcado que "el resultado final fue claro".