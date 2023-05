Haaland y su repugnante cena antes de enfrentar al Real Madrid: “Es un bicho raro, nunca he visto a nadie comer como él”

En la curiosa dieta de Erling no pueden faltar hígados y corazones, esto para ganar energía. También disfruta de lasañas y otras comidas que lo mantengan fuerte.

Acerca de la dieta de Haaland, Joshua King, compañero del delantero del Manchester City en la selección de Noruega aseguró: “Es un bicho raro, nunca he visto a nadie comer como él. Está ganando músculo. Simplemente come como un oso”, dijo.

Las reacciones de sus millones de seguidores, que recopiló el diario ‘The Sun’ , no tardaron en inundar las redes sociales: “Nunca dejes que cocine de nuevo”, “Se olvidó de dejar salir a su perro antes del partido”, “Estoy confundido. Son como heces”, “Parece repugnante”...

“Ustedes no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Creo que comer alimentos de calidad que sean lo más locales posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala, pero... ¿cuál? ¿La carne que compras en McDonald’s? ¿O la vaca local que come hierba allí mismo? Yo como el corazón y el hígado”, explicó Haaland en ‘The Big Decision’.