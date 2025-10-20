Hansi Flick admite el problema del Barcelona antes de jugar la Champions League: "Nos está matando"

<b>Roony</b>"Nos planteamos cambiarle de banda. No sé si será titular o estará en el banquillo. Hay que encontrar equilibrio".<b>Rashford</b>"Es una buena opción, que juegue de 9, pero también de 11. Cuando pensamos en él, sabíamos que era polivalente. Ha mejorado mucho. Tiene muchas cosas positivas".<b>Raphinha</b>"Echo de menos a Raphinha, fue muy importante la temporada pasada. Es fantástico. Lo echo de menos".<b>Alegación a la expulsión</b>"Para mí eso será después, ahora estoy pensando en la Champions. Ya dije que no tenía nada contra el árbitro. Es así".<b>Quejas de Laporta a los árbitros</b>"No sé qué decir. Prefiero no hablar de esto".<b>Clásico ante Real Madrid</b>"Pensaré después del partido de mañana".