Hansi Flick admite el problema del Barcelona antes de jugar la Champions League: "Nos está matando"

El entrenador azulgrana repasó la actualidad de su equipo antes de enfrentar al Olympiacos en Montjuic.

2025-10-20

Barcelona recibe este martes al Olympiacos en la tercera jornada de la Champions League y Hansi Flick reconoció en la conferencia de prensa que deberá tener mucho cuidado con el ataque del conjunto griego.

El técnico alemán explica que la situación en su equipo es "complicada" debido a las bajas. El club azulgrana sigue sin poder contar con Ferran Torres y Raphinha, y también admite que debe modificar su esquema.

Partido ante Olympiacos

"Tienen un buen ataque, las estadísticas dicen que son uno de los mejores equipos atacando. Solo hay que ver el partido contra el Arsenal, donde tuvieron muchas ocasiones. Tenemos que estar atentos a estas situaciones, tienen buenos jugadores y una idea clara con la que jugar, hay que tener cuidado con ellos".

Sensaciones

"Ahora mismo es una situación complicada. Pero estoy contento por los tres puntos contra el Girona. El ambiente en el entrenamiento era muy bueno. Me gusta el estado de ánimo. Tenemos un equipo joven y lo necesitábamos. Hemos analizado el partido y debemos correr más y presionar mejor".

Cambiar de esquema

"Hablo del posicionamiento, de estar bien colocados, de la distancia con el rival. Si estás muy lejos pierdes porque tienes que correr y le das tiempo al rival, y eso nos está matando en defensa. Esto lo tenemos que cambiar".

Ferran Torres

"Esperamos que esté en el Clásico, y también Raphinha. Lo esperamos. Cuando vino de la selección, le hicimos una resonancia y vimos una situación diferente. Se tienen que minimizar los riesgos y que juegue mañana sería un riesgo. El jueves le haremos otra resonancia y veremos. Hay que cuidar a los jugadores. La situación es difícil. Cuando todos estén de vuelta, la situación será diferente".

Nervios y cambiar de actitud

"No estoy nervioso, no tengo las mismas emociones de antes. Cuando estaba en el Bayern, cuando jugamos contra el Barça, me decían que no sonreía. Ahora tengo otras emociones y este club me ha cambiado. Me encanta el club y la ciudad. Quiero darlo todo. Vivo para el club. No me gusta verme en la televisión y mi nieto me vea haciendo esto, igual debo cambiar mi comportamiento".

Marc Bernal

"Tenemos que cuidar al equipo, a los jugadores y no estamos seguros de que esté al 100%. Son partidos duros. En Sevilla no era el momento para llevarlo. Tenemos que encontrar partidos y él debe mejorar también, no está al nivel para estar en los grandes partidos. Tenemos que ayudarlo a mejorar".

Roony

"Nos planteamos cambiarle de banda. No sé si será titular o estará en el banquillo. Hay que encontrar equilibrio".

Rashford

"Es una buena opción, que juegue de 9, pero también de 11. Cuando pensamos en él, sabíamos que era polivalente. Ha mejorado mucho. Tiene muchas cosas positivas".

Raphinha

"Echo de menos a Raphinha, fue muy importante la temporada pasada. Es fantástico. Lo echo de menos".

Alegación a la expulsión

"Para mí eso será después, ahora estoy pensando en la Champions. Ya dije que no tenía nada contra el árbitro. Es así".

Quejas de Laporta a los árbitros

"No sé qué decir. Prefiero no hablar de esto".

Clásico ante Real Madrid

"Pensaré después del partido de mañana".

