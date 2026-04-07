Flick deja las cosas claras con Lamine y habla del duelo ante el Atlético: "Puede cometer errores, yo lo protegeré"

El técnico alemán aseguró que siempre protegerá a su joven pupilo, incluso cuando se equivoque, ya que es un jugador "fantástico" que solo tiene 18 años. Sobre el cruce ante los colchoneros explica que intentarán sentenciar la eliminatoria en el Camp Nou.

En la rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético , Hansi Flick defendió a Lamine Yamal después de que en el último partido de LaLiga se fuera molesto del Metropolitano, a pesar de la victoria (1-2) del Barcelona .

Partido contra el Atlético

"Es un equipo duro, tiene la actitud adecuada, la intensidad, jugadores rápidos y fantásticos. Muchos jugadores descansaron el sábado. Saben cómo defender, en bloque bajo y no es fácil marcar dos goles a un rival como el Atlético. Siempre es difícil. Habrá mucha emoción. Sabemos que hay la vuelta, pero tengo ganas. Hemos llegado a esta fase porque lo merecíamos y queremos seguir adelante y alcanzar nuestro objetivo".

Sentenciar en la ida

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

"Tenemos nuestro estilo y sabemos cómo queremos jugar. Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios. Lo vimos en el primer gol, no ejercimos presión al balón. Ahora estamos hablando de la Champions, es una competición fantástica en la que todo el mundo quiere jugar".

Apercibidos

"No podemos quejarnos de nada. Hay que centrarse en el rendimiento de los jugadores y en lo que queremos hacer. Ellos también tienen apercibidos, así que la situación es la misma".

Enfado de Lamine en el Metropolitano

"Ya dije el sábado después del partido que él lo había intentado todo, tenía el balón, cambiamos de banda... Lamine tiene 18 años y para mí es un jugador increíble. A veces, en la repetición del partido, ves que lo que hace es increíble, pero solo tiene 18 años y a veces igual se enfada si le cambio o si ha pasado por una situación cuando ha tenido a cuatro o cinco jugadores, ha rematado y ha fallado. Puede ser frustrante si no logra marcar, pero es un jugador con emoción y lo apoyo. Va por muy buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado. No todo lo que hace tiene que generar ruido. Ya sé que todo el mundo tiene la mirada puesta en él porque es un jugador fantástico, pero solo tiene 18 años. Le he dicho que puede cometer errores, que yo le protegeré. Será uno de los mejores, o el mejor, jugador en el futuro".