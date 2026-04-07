Champions League

Flick deja las cosas claras con Lamine y habla del duelo ante el Atlético: "Puede cometer errores, yo lo protegeré"

El entrenador del Barcelona disipó la polémica con Lamine luego de que saliera molesto en el último partido en el Metropolitano.

2026-04-07

En la rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético, Hansi Flick defendió a Lamine Yamal después de que en el último partido de LaLiga se fuera molesto del Metropolitano, a pesar de la victoria (1-2) del Barcelona.

El técnico alemán aseguró que siempre protegerá a su joven pupilo, incluso cuando se equivoque, ya que es un jugador "fantástico" que solo tiene 18 años. Sobre el cruce ante los colchoneros explica que intentarán sentenciar la eliminatoria en el Camp Nou.

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Partido contra el Atlético

"Es un equipo duro, tiene la actitud adecuada, la intensidad, jugadores rápidos y fantásticos. Muchos jugadores descansaron el sábado. Saben cómo defender, en bloque bajo y no es fácil marcar dos goles a un rival como el Atlético. Siempre es difícil. Habrá mucha emoción. Sabemos que hay la vuelta, pero tengo ganas. Hemos llegado a esta fase porque lo merecíamos y queremos seguir adelante y alcanzar nuestro objetivo".

Sentenciar en la ida

"Tenemos nuestro estilo y sabemos cómo queremos jugar. Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios. Lo vimos en el primer gol, no ejercimos presión al balón. Ahora estamos hablando de la Champions, es una competición fantástica en la que todo el mundo quiere jugar".

Apercibidos

"No podemos quejarnos de nada. Hay que centrarse en el rendimiento de los jugadores y en lo que queremos hacer. Ellos también tienen apercibidos, así que la situación es la misma".

Enfado de Lamine en el Metropolitano

"Ya dije el sábado después del partido que él lo había intentado todo, tenía el balón, cambiamos de banda... Lamine tiene 18 años y para mí es un jugador increíble. A veces, en la repetición del partido, ves que lo que hace es increíble, pero solo tiene 18 años y a veces igual se enfada si le cambio o si ha pasado por una situación cuando ha tenido a cuatro o cinco jugadores, ha rematado y ha fallado. Puede ser frustrante si no logra marcar, pero es un jugador con emoción y lo apoyo. Va por muy buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado. No todo lo que hace tiene que generar ruido. Ya sé que todo el mundo tiene la mirada puesta en él porque es un jugador fantástico, pero solo tiene 18 años. Le he dicho que puede cometer errores, que yo le protegeré. Será uno de los mejores, o el mejor, jugador en el futuro".

Rashford

"No solo hay que presionar con balón, al final hay que defender también, pero está haciendo bien las cosas y se ha adaptado. Vamos a jugar contra el Atlético y ellos van bien por bandas".

El Girona, punto de inflexión

"Después del partido contra el Girona hemos jugado a un mejor nivel. Nuestro equipo es muy joven. Los dos centrales, Cubarsí y Gerard, están haciendo un trabajo genial, pero es normal que en alguna situación no tomen la decisión adecuada. Son jóvenes y adaptarse a este nivel es difícil de ver".

Exigencia del calendario

"Estos últimos días hemos recuperado al equipo, pero hoy hemos estado ensayando algo concreto y hay que demostrarlo sobre el campo. Es importante no solo hablarlo, también ponerlo en práctica".

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Desgaste

"Espero que no nos pase factura. Al final nunca sabes si gestionas de forma adecuada los minutos o te estás equivocando. Mañana lo veremos. Nosotros queremos ganar LaLiga y logramos una victoria muy importante. Mañana todo el mundo pondrá la mirada en este partido".

Futuro de Cancelo

"No voy hablar de futuro ahora. Está haciendo muy buen trabajo ahora mismo. Estuvo jugando con su selección y tuvo un largo viaje de vuelta a casa, el sábado lo dio todo, se pudo ver su nivel y acabó el partido agotado. Tiene una actitud de gran profesional y con una técnica sobresaliente. Ahora nos ayuda mucho y lo aprecio".

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