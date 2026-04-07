Flick deja las cosas claras con Lamine y habla del duelo ante el Atlético: "Puede cometer errores, yo lo protegeré"

<b>Partido contra el Atlético </b>"Es un equipo duro, tiene la actitud adecuada, la intensidad, jugadores rápidos y fantásticos. Muchos jugadores descansaron el sábado. Saben cómo defender, en bloque bajo y no es fácil marcar dos goles a un rival como el Atlético. Siempre es difícil. Habrá mucha emoción. Sabemos que hay la vuelta, pero tengo ganas. Hemos llegado a esta fase porque lo merecíamos y queremos seguir adelante y alcanzar nuestro objetivo". <b>Sentenciar en la ida</b>"Tenemos nuestro estilo y sabemos cómo queremos jugar. Cuando no presionamos, para el rival es más fácil encontrar los espacios. Lo vimos en el primer gol, no ejercimos presión al balón. Ahora estamos hablando de la Champions, es una competición fantástica en la que todo el mundo quiere jugar". <b>Apercibidos</b>"No podemos quejarnos de nada. Hay que centrarse en el rendimiento de los jugadores y en lo que queremos hacer. Ellos también tienen apercibidos, así que la situación es la misma". <b>Enfado de Lamine en el Metropolitano</b>"Ya dije el sábado después del partido que él lo había intentado todo, tenía el balón, cambiamos de banda... Lamine tiene 18 años y para mí es un jugador increíble. A veces, en la repetición del partido, ves que lo que hace es increíble, pero solo tiene 18 años y a veces igual se enfada si le cambio o si ha pasado por una situación cuando ha tenido a cuatro o cinco jugadores, ha rematado y ha fallado. Puede ser frustrante si no logra marcar, pero es un jugador con emoción y lo apoyo. Va por muy buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado. No todo lo que hace tiene que generar ruido. Ya sé que todo el mundo tiene la mirada puesta en él porque es un jugador fantástico, pero solo tiene 18 años. Le he dicho que puede cometer errores, que yo le protegeré. Será uno de los mejores, o el mejor, jugador en el futuro".