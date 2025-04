"Lo veremos mañana. Hoy no es el día de hablar del once. Nos queda mañana. A ver cómo se recuperan. El Inter jugó el domingo, han tenido menos horas. Pero es una semifinal de Champions y todos quieren dar su mejor nivel".

¿Ter Stegen o Szczesny?

"Szczesny jugará la Champions, eso está claro. A ver LaLiga. Ya lo veremos".

Fermín

"Siempre es una opción para el once. El sábado hizo un trabajo fantástico. Es un gran jugador para nosotros, ataca en profundidad, con la pelota, en defensa... Está a un gran nivel".

Koundé

"Jules es un jugador muy profesional. No sólo marcó el gol, también cómo defiende. Está a nivel top y es muy importante".

Renovación

"Creo que entrenaré al equipo la próxima temporada, tengo contrato hasta 2026. Ya he dicho que estoy muy contento de estar aquí, que me encanta, pero ahora no es el momento. Hay que centrarse en los objetivos. Todo gira alrededor de los jugadores, que mañana han de dar el cien por cien".