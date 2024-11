¿Hay crisis en Real Madrid?: “hace 12 años estoy aquí y no es la primera vez que veo una situación así”

El capitán del Real Madrid, el croata Luka Modric, rechazó este miércoles admitir que su equipo esté pasando por una crisis, aunque reconoció que el equipo deberá esforzarse por recuperar calidad en el juego, tras sufrir dos derrotas consecutivas, en LaLiga española y la Liga de Campeones.

“Esto no es una crisis. No es una palabra que me guste usar. Estoy aquí desde hace 12 años y no es la primera vez que veo una situación así”, dijo Modric a la agencia croata Hina.