Su celebración eufórica y escalando una verja, casi le cuesta el cambio. "Es increíble, de verdad. No sé que decir. No pensaba poder repetir algo parecido a lo de 2023 y esta noche ha pasado lo increíble", explicó.

"No sé qué paso. La verdad es que tuve suerte de haber terminado el partido porque grité tanto que me he mareado, lo veía todo negro. Menos mal que había hielo", dijo entre risas a Sky Sports tras la agónica clasificación.

Su faceta de 'héroe' no es nueva. Frattesi ya marcó el gol del triunfo en la ida de cuartos contra el Bayern (1-2) en el 88'. Un tanto que dedicó a su abuela, fallecida la semana anterior. "Sé que ella me ayudó a marcar desde arriba y algún grito habrá dado. Un día nos veremos de nuevo y bailaremos como hacíamos", reconoció.

"No me lo creía con el empate. Le he dicho a Thuram: 'tranquilo que pasamos'. He entrado y parecía que había estado jugando porque no hemos estado quietos en el banquillo", sentenció.

El Inter luchará por el título en Múnich el próximo 31 de mayo ante el PSG o Arsenal, que esta noche definen al último finaliista del torneo en el Parque de los Príncipes.