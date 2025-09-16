¡4-4 y un final cardíaco! Juventus evitó la derrota ante Dortmund en la Champions con dos goles en el añadido

Un jugador casi desterrado en verano, castigado por una afición al negarse a abandonar el club y sin oferta de renovación a una temporada de terminar su contrato, resucitó a la Juventus en la primera jornada de la Champions League. Dusan Vlahovic, con doblete, una asistencia en la segunda mitad y tiempo añadido de escándalo, amarró este martes el empate ante un Borussia Dortmund (4-4) que en el minuto 94 ganaba por dos goles.

En algunas ocasiones, cuando el caos se apodera de los partidos, aparecen determinados futbolistas. En este caso, fue Vlahovic el que provocó el desorden en un duelo casi cerrado, en el que Adeyemi descosió en la segunda mitad a una 'Juve' que demostró ser, sobre todo, resiliente, resistente, orgullosa y con un espíritu combativo del que hace no mucho adolecía. Es la principal característica de la Juventus de Tudor. Lo pelea todo, cree más que nadie. Porque en realidad, en el resto, es un equipo al que le queda mucho por trabajar. Sólo en los dos últimos partidos encajó un total de 7 goles. Los 3 primeros ante el Inter. Los otros 4 ante el Dortmund. Todos en casa. Y lo curioso es que ganó el primer duelo y empató el segundo.

Gran protagonismo es, sin duda, el de Vlahovic, que casi apartado en el inicio ha conseguido darle la vuelta de manera total a la situación y es un jugador importante cuando nadie lo esperaba, casi ni él mismo. Fue suplente de un partido en el que entró justo después del primer tanto del Dortmund, como antídoto al primer zarpazo de Adeyemi, goleador en el minuto 52 con un zurdazo cruzado desde la frontal en la primera ocasión que tuvo de armar la pierna con claridad. Entró el ariete serbio al campo y la Juventus se activó. Yildiz, motor incansable del equipo, rubricó el empate en una noche especial para él. Porque las comparaciones con Del Piero se agigantaron cuando el año pasado hizo, ante el PSV, un gol idéntico al que hizo la leyenda 'bianconera' ante el Dortmund en la Champions en 1995. Y porque ahora lo replicó, de nuevo, ante el mismo rival. Zapatazo a la escuadra desde el perfil diestro. Cábalas y más cábalas entre ambos. Repasá la tabla de posiciones de la Champions League Duró muy poco la alegría en el estadio juventino, que apenas tuvo tiempo de rememorar aquellos tiempos. Menos de un minuto, en concreto, cuando Adeyemi volvió a aparecer en escena para asistir a Nmecha, que firmó otro gol desde fuera del área, el tercero de la noche. El partido era un ida y vuelta. Y era el turno de la Juventus. Solo dos minutos después de encajar el mazazo, los dos protagonistas se encontraron en el campo. Minuto 67, pase en profundidad de Yildiz, definición de Vlahovic con la derecha, de delantero puro. De jugador con peso, con la confianza que tantos años le ha faltado. Empate a dos y partido abierto.