¡4-4 y un final cardíaco! Juventus evitó la derrota ante Dortmund en la Champions con dos goles en el añadido

En algunas ocasiones, cuando el caos se apodera de los partidos, aparecen determinados futbolistas. En este caso, fue <b>Vlahovic </b>el que provocó el desorden en un duelo casi cerrado, en el que <b>Adeyemi </b>descosió en la segunda mitad a una 'Juve' que demostró ser, sobre todo, resiliente, resistente, orgullosa y con un espíritu combativo del que hace no mucho adolecía.Es la principal característica de la <b>Juventus </b>de <b>Tudor</b>. Lo pelea todo, cree más que nadie. Porque en realidad, en el resto, es un equipo al que le queda mucho por trabajar.Sólo en los dos últimos partidos encajó un total de 7 goles. Los 3 primeros ante el <b>Inter</b>. Los otros 4 ante el <b>Dortmund</b>. Todos en casa. Y lo curioso es que ganó el primer duelo y empató el segundo.