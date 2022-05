Klopp y su análisis previo a la final de Champions ante Real Madrid: ¿revancha de Kiev? ¿en qué ha cambiado el Liverpool?

“Primero y más importante, son un equipo de clase mundial, un club de clase mundial, y saben cómo ganar partidos. El bloque (del Madrid de 2018), especialmente el centro del campo, sigue estando ahí. Tienen aún muchas cosas de lo que eran entonces. Eso sí, su línea defensiva ha cambiado mucho. Arriba, Cristiano no está, es cierto, pero sigue estando Benzema, ahora con los jóvenes brasileños (Vinicius y Rodrygo), por lo que es un equipazo. Definitivamente, es bueno haber jugado finales antes. Lo dije después de ganar la de 2019 al Tottenham, en todas las finales que mis equipos habían jugado antes habíamos jugado mejor al fútbol pero perdimos. Por tanto, tenemos que aprender a ganar finales y ya hemos unas pocas; no finales de Champions , pero sí algunas otras. Tenemos más experiencia y probablemente eso sea bueno”.

Klopp no perdió oportunidad en dejar en claro que este encuentro no lo toman como una “revancha” de lo que sucedió en la última ocasión, así como halagó la trayectoria de Carlo Ancelotti , maestro de grandes jugadores a lo largo de su carrera.

Su vínculo con Madrid

“Jugamos contra ellos, perdimos. ¿Qué tipo de reacción querrías mostrar? La parte graciosa de esto es que jugamos contra el Madrid en Kiev y ganamos (la Champions) en Madrid en 2019 fue en un estadio diferente (Wanda Metropolitano) y ahora jugamos contra el Madrid otra vez. Por tanto, siempre que jugamos una final de la Champions, Madrid está involucrada de alguna manera”.

No es una revancha

“Está el sentimiento de que queremos arreglar las cosas, claro, pero no puede ser lo principal. Si vamos allí diciendo ‘¡Revancha!’ y todas esas cosas... No funciona así. Nosotros no somos así. Hemos venido a la final de una forma distinta. Por tanto, tenemos que jugar a nuestra manera y es lo que tenemos que intentar hacer”.

Halagos a Ancelotti

“Hace poco vi fotos de los delanteros que ha entrenado en su vida y pensé: ‘¿Hay algún delantero de clase mundial al que no haya entrenado?’ Es una locura. Además, es un compañero increíblemente bueno. Es increíblemente exitoso e inspira a los equipos a cosas increíbles. Así que sí, es un gran tipo”.