La dura respuesta de Benzema a Mbappé luego de rechazar al Real Madrid: “No es momento de hablar de esas pequeñitas cosas”

Este martes se realizó el Media Day previo a la final de la Champions League, varios jugadores tuvieron el tiempo de expresarse, pero el que más quería escuchar la afición del Real Madrid era a Karim Benzema. El capitán del equipo habló del partido contra el Liverpool, las épicas remontadas y también del rechazo de Kylian Mbappé al conjunto blanco. Benzema fue claro y envió un dardo al francés asegurando que: "No es momento para hablar de cosas pequeñas" en la previa de una final tan importante. "Yo te voy a decir que vamos a jugar el sábado una final de la Champions League. No es momento de hablar de esas pequeñitas cosas. Prefiero no hablar. No estoy enfadado, solo te digo que estoy concentrado en la final de la Champions League que es más importante que escuchar otras cosas", aseguró el francés, aseguró.

LAS OTRAS DECLARACIONES DE KARIM Mensaje a los madridistas: "Hola, madridistas. Ojalá que el sábado ganemos y traer la Champions a Madrid. Nosotros estamos juntos y os vamos a ayudar a ganar esta Champions tan importante para todos. ¡Hala, Madrid!" Sus consejos a los más jóvenes y con Vinicius: "Les he dicho que se concentren bien y jueguen como siempre. Vini es joven de edad pero no de campo, que tiene más de 100 partidos. No hablan de Vinicius como mejor jugador del mundo y es top-5. Hace de todo. Tiene que focalizar en el partido porque puede ganar el partido él solo. Yo hablé mucho con él y en el campo también. El puede ser aún más decisivo. El tiene facilidad para irse y si se concentra más puede meter más goles y dar más asistencias. Lo puede hacer siempre". Sobre una preparación diferente: "Yo cada día igual. El sábado es muy importante pero no me voy a meter presión, porque no tengo. La única presión se quitará una vez entre al campo. La preparación es igual. Hay que entrar al campo y disfrutar y hacer a la gente feliz con nosotros".