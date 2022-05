Ex del Real Madrid calienta la final de Champions: ‘‘Liverpool es mejor y lo puede aplastar con un 3-0; son demasiado buenos’’

Owen cree que los dirigidos por Klopp le pasarán por encima al equipo con más Champions en la historia. “Creo que podrían ganarles de forma razonablemente convincente, porque son un equipo excepcional en este momento y son demasiado buenos para el Madrid”, manfiestó.

No obstante, mostró respeto por el Real Madrid, su ex club entre 2004 y 2005: “Estoy seguro de que creen que su nombre está en el título, después de haber superado la fase de grupos y al Chelsea de forma increíble’’.

“Lo del Manchester City, al vencerlo, también fue algo alucinante. Pero creo que el Liverpool tiene mucha experiencia y es muy bueno. No querrán entrar en el juego con ellos, porque creo que el Madrid es el mejor equipo cuando se trata de saber cómo ganar partidos cerrados’’, explicó.

Para cerrar, Owen aclaró que estará apoyando a los ‘Reds’ en la final: “Todo el mundo sabe que he pasado la mitad de mi vida en el Liverpool. No me malinterpreten, en el Madrid tuve un gran año, conocí a gente estupenda y viví una experiencia maravillosa”.