Error de Vinicius y Bayern castiga: así fue el gol de Luis Díaz ante Real Madrid en el Bernabéu

La jugada se originó tras un balon perdido de <b>Vinicius </b>y el <b>Bayern</b> activó la contra rápidamente, aprovechando que la defensa blanca estaba mal colocada.El esférico llegó a los botines de <b>Gnabry </b>que asistió a <b>Diaz</b>, habilitado por <b>Carreras</b>, y el cafetero definió de primera intención ante la salida de <b>Lunin</b>.El conjunto merengue pedía una mano de <b>Olise </b>tras el error de <b>Vinicius</b>, pero el extremo galo tenía su brazo pegado al cuerpo, por lo que el árbitro inglés <b>Michael Oliver</b> consideró que todo era valido.