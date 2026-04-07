Error de Vinicius y Bayern castiga: así fue el gol de Luis Díaz ante Real Madrid en el Bernabéu

Luis Díaz dio ventaja al Bayern Múnich en la primera parte del encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. El volante colombiano aprovechó un buen pase de Serge Gnabry en el minuto 41 para poner por delante al cuadro bávaro en una primera parte con ocasiones para ambos equipos.



La jugada se originó tras un balon perdido de Vinicius y el Bayern activó la contra rápidamente, aprovechando que la defensa blanca estaba mal colocada. El esférico llegó a los botines de Gnabry que asistió a Diaz, habilitado por Carreras, y el cafetero definió de primera intención ante la salida de Lunin. El conjunto merengue pedía una mano de Olise tras el error de Vinicius, pero el extremo galo tenía su brazo pegado al cuerpo, por lo que el árbitro inglés Michael Oliver consideró que todo era valido. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

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