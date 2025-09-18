Necesitó menos que Cristiano y Messi: el tremendo récord que rompió Erling Haaland en la victoria del City en Champions

<br />Con la ventaja asegurada, los ingleses bajaron el ritmo y se dedicaron a administrar esfuerzos. Guardiola dio descanso a piezas clave como <b>Haaland, Gvardiol y Reijnders</b>, pensando ya en el exigente duelo del domingo ante el Arsenal en la Premier League.<b>- Ficha técnica:</b><b>2 -Manchester City: </b>Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol (Aké, m.80), O'Reilly; Rodri (Nico, m.60); Bernardo Silva, Reijnders (Lewis, m.80), Foden, Doku (Savinho, min.69); Haaland (Bobb, m.80).<b>0- Nápoles: </b>Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka (Gilmour, m.71); Politano (Juan Jesus, min.55), Anguissa (Elmas, min.71), De Bruyne (Olivera, min.26), Mc Tominay; Hojlund (David Neres, min.61).<b>Goles:</b>1-0. Haaland, m.56; 2-0. Doku, m.65.<b>Árbitro: </b>Felix Zwayer. Amonestó con tarjeta amarilla a Politano (m.52) y roja a Di lorenzo (m.21), ambos del Nápoles.<b>Incidencias: </b>correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).