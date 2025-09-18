Barcelona cumple ante el Newcastle con un Rashford inspirado; sin Yamal, comienza el camino a la sexta Champions League

Sus dos golazos, en registros bien distintos, descarrilaron a un <b>Newcastle </b>que a los puntos fue mejor que los azulgranas durante buena parte del encuentro, pero al que el colmillo ofensivo y la definición no le vino a ver hasta el minuto 91 cuando ya iban 0-2 abajo. Ellos dominaron, ellos tuvieron las ocasiones, pero fue <b>Rashford </b>el que, vestido de futbolista grande, de los que aparecen con dos o tres pinceladas, el que decidió que los tres puntos se marcharan a la Ciudad Condal.Eddie Howe se frotaba los ojos porque su equipo había maniatado al Barcelona durante más de 50 minutos, pero su única recompensa era un triste 0-0, principalmente porque Joan García marca las diferencias bajo palos.El nuevo arquero del Barcelona salvó un gol cantado para el Newcastle cuando blocó un remate de Harvey Barnes en el segundo palo completamente solo. No serían pocos los que en St. James' Park celebraron ese gol pensando que era imposible que Barnes no atinara en esa posición, pero García lo evitó y dio alas para que el Barcelona creciera con los minutos.Según fue madurando el partido y se asentó la bravura de las 'Urracas', a las que se les fue pasando el efecto vigorizante del himno de la Champions, comenzó a aparecer el Barcelona, que encontró a su héroe en Rashford, un hombre que llevaba cuatro años sin marcar en esta competición.