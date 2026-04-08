Un exjugador del Real Madrid destrozó a Vinicius: "Es horrible, me molesta hasta el extremo cuando lo veo"

El exfutbolista neerlandés <b>Rafael Van der Vaart</b> cargó contra el Vinicius por "tirarse y levantarse como si nada" durante la derrota del Real Madrid ante Bayern Múnich el martes en la ida de los cuartos de final de la Champions. Vinicius falló un claro mano a mano con Neuer cuando iban 0-2 que podía haber recortado distancias cuando aún faltaban 30 minutos para el final. Y también se dejó caer dentro del área tras una disputa con Upamecano, reclamando un penal que el árbitro Michael Oliver desestimó ya que consideró el contacto fue leve y no suficiente para marcarlo.