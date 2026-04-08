Un exjugador del Real Madrid destrozó a Vinicius: "Es horrible, me molesta hasta el extremo cuando lo veo"

El atacante brasileño recibió muchas críticas luego de fallar una clara ocasión ante Neuer y luego pedir un penal.

2026-04-08

El exfutbolista neerlandés Rafael Van der Vaart cargó contra el Vinicius por "tirarse y levantarse como si nada" durante la derrota del Real Madrid ante Bayern Múnich el martes en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Vinicius falló un claro mano a mano con Neuer cuando iban 0-2 que podía haber recortado distancias cuando aún faltaban 30 minutos para el final. Y también se dejó caer dentro del área tras una disputa con Upamecano, reclamando un penal que el árbitro Michael Oliver desestimó ya que consideró el contacto fue leve y no suficiente para marcarlo.

Cierto sector del Bernabéu no dudó en pitar al brasileño. Pero no sólo en el campo recibió críticas, ya que Países Bajos llegaron también duras palabras por parte de Van de Vaart, quien vistió la camiseta blanca durante durante dos temporadas (2008-2010).

"Me parece una pena, porque es un jugador muy bueno, pero sería mejor no tener que hablar de ello. Pero te saca de quicio porque recibe un empujoncito, se tira al suelo, luego se levanta como si nada y encima quiere que le saquen roja al rival. Todo un disparate", dijo el neerlandés tras el encuentro en la cadena de su país, Ziggosport.

"Es horrible. Me molesta hasta el extremo cuando lo veo. Me parece super triste porque es un jugador fantástico", añadía Van Der Vaart.

El neerlandés, que también militó en el Betis o Tottenham, ha protagonizado diversas declaraciones polémicas desde que se retiró del fútbol en 2018 y comenzó a ejercer como comentarista deportivo.

Como jugador del Real Madrid, Van de Vaart disputó un total de 73 partidos oficiales y anotó 12 goles. Fue campeón de la Supercopa de España en 2008, en su primera temporada con el equipo.

