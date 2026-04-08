Barcelona con cuatro bajas: la convocatoria para enfrentar al Atlético en la Champions League

El Barcelona dio a conocer la convocatoria para afrontar esta noche la ida de los cuartos de final de la Champions frente al Atlético en el Camp Nou, la segunda batalla de tres que disputan ambos equipos. El técnico Hansi Flick citó a 23 futbolistas y sigue sin recuperar a Frenkie de Jong en la medular. Una baja que se mantiene respecto al duelo del pasado sábado en el Metropolitano junto a las de Raphinha y Christensen.

El canterano Marc Bernal también se une a las ausencias, ya que sufre un esguince de tobillo izquierdo que lo mantendrá unos 10 días fuera de la actividad. Flick apuesta por la cantera para completar la lista con la incorporación del central Álvaro Cortés, que se suma a los ya habituales Tommy, Xavi Espart y el tercer portero, Diego Kochen. El DT alemán cuenta con bajas, pero tiene dónde elegir después de la recuperación en el último partido de Jules Koundé y Alejandro Balde. El francés tiene el puesto prácticamente garantizado en el carril derecho, mientras que por la izquierda, Cancelo y Balde se disputan el puesto. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Araujo también se encuentra recuperado tras ser sustituido en el Metropolitano por una sobrecarga, aunque difícilmente volverá al once una vez que Koundé ya puede participar y la pareja de centrales consolidada es la de Cubarsí junto a Gerard Martín. En la medular puede librarse la batalla más dura y Flick situará a Eric Garcia con Pedri y Fermín para contrarrestar un doble pivote sólido rojiblanco con Koke y, especialmente, Marcos Llorente, quien no estuvo presente en el partido de Liga al cumplir una sanción. En ataque, Robert Lewandowski puede ser el '9' de las grandes noches, arropado por Lamine Yamal y Rashford, quien ocupó el puesto de Raphinha ante los colchoneros, marcando un gol.