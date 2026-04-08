Barcelona con cuatro bajas: la convocatoria para enfrentar al Atlético en la Champions League

El canterano <b>Marc Bernal</b> también se une a las ausencias, ya que sufre un esguince de tobillo izquierdo que lo mantendrá unos 10 días fuera de la actividad.<b>Flick </b>apuesta por la cantera para completar la lista con la incorporación del central <b>Álvaro Cortés</b>, que se suma a los ya habituales <b>Tommy</b>, <b>Xavi Espart</b> y el tercer portero,<b> Diego Kochen</b>.El DT alemán cuenta con bajas, pero tiene dónde elegir después de la recuperación en el último partido de <b>Jules Koundé</b> y <b>Alejandro Balde</b>. El francés tiene el puesto prácticamente garantizado en el carril derecho, mientras que por la izquierda, <b>Cancelo </b>y <b>Balde </b>se disputan el puesto.