Simeone sufre duro golpe: lo pierde para la batalla contra el Barcelona en Champions

Pot otro lado, <b>Simeone </b>recupera a <b>Marcos Llorente</b> tras no participar el sábado por sanción. El madrileño forma parte de la larga lista de apercibidos que si ven una amarilla se perderán la vuelta, como <b>Pubill</b>, <b>Giuliano</b>, <b>Ruggeri</b>, <b>Le Normand</b>, <b>Lenglet</b> y <b>Almada</b>.Sin <b>Barrios </b>ni <b>Cardoso</b>, el capitán <b>Koke </b>y el propio <b>Llorente </b>son las dos alternativas lógicas en la medular, con <b>Mendoza </b>y <b>Vargas </b>como soluciones para el segundo acto.El <b>Atlético </b>afronta este compromiso luego de perder ante los azulgranas en el Metropolitano por LaLiga (1-2), en la primera batalla de tres que disputarán ambos equipos durante el presente mes de abril.