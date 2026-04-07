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Simeone sufre duro golpe: lo pierde para la batalla contra el Barcelona en Champions

El entrenador argentino sigue sin poder contar con una de sus máximas figuras por lesión.

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2026-04-07

Diego Simeone no ha podido recuperar a su portero titular, Jan Oblak, quien no está listo de su distensión muscular en el costado y no podrá estar presente en el partido de este martes contra el Barcelona.

El portero esloveno se quedó fuera de la convocatoria y es baja para el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League, por lo que el argentino Juan Musso volverá a tomar su puesto.

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Oblak se pierde su quinto encuentro seguido por esa lesión y se suma a las bajas de Pablo Barrios, Johnny Cardoso y el uruguayo José María Giménez, pendiente de evolución y tampoco entra en la lista.

Con respecto a Johnny Cardoso, el mediocampista avanza en su proceso de recuperación de una lesión muscular, según demostró en sus ejercicios al margen este martes, con golpeo de balón.

Sin embargo, el jugador finalmente queda descartado para el choque en el Camp Nou y continuará con su recuperación en la capital española.

Jan Oblak no se recuperó a tiempo y es baja para enfrentar al Barcelona en la Champions League.

Jan Oblak no se recuperó a tiempo y es baja para enfrentar al Barcelona en la Champions League.

Pot otro lado, Simeone recupera a Marcos Llorente tras no participar el sábado por sanción. El madrileño forma parte de la larga lista de apercibidos que si ven una amarilla se perderán la vuelta, como Pubill, Giuliano, Ruggeri, Le Normand, Lenglet y Almada.

Sin Barrios ni Cardoso, el capitán Koke y el propio Llorente son las dos alternativas lógicas en la medular, con Mendoza y Vargas como soluciones para el segundo acto.

El Atlético afronta este compromiso luego de perder ante los azulgranas en el Metropolitano por LaLiga (1-2), en la primera batalla de tres que disputarán ambos equipos durante el presente mes de abril.

Convocatoria del Atlético para enfrentar al Barcelona en la Champions League.

Convocatoria del Atlético para enfrentar al Barcelona en la Champions League.

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