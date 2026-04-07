Simeone sufre duro golpe: lo pierde para la batalla contra el Barcelona en Champions

Diego Simeone no ha podido recuperar a su portero titular, Jan Oblak, quien no está listo de su distensión muscular en el costado y no podrá estar presente en el partido de este martes contra el Barcelona. El portero esloveno se quedó fuera de la convocatoria y es baja para el duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League, por lo que el argentino Juan Musso volverá a tomar su puesto.

Oblak se pierde su quinto encuentro seguido por esa lesión y se suma a las bajas de Pablo Barrios, Johnny Cardoso y el uruguayo José María Giménez, pendiente de evolución y tampoco entra en la lista. Con respecto a Johnny Cardoso, el mediocampista avanza en su proceso de recuperación de una lesión muscular, según demostró en sus ejercicios al margen este martes, con golpeo de balón. Sin embargo, el jugador finalmente queda descartado para el choque en el Camp Nou y continuará con su recuperación en la capital española. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE