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Simeone se 'quiebra' al despedir a Griezmann en conferencia antes de enfrentar al Barça: "Perdón, perdón..."

El técnico argentino se tomó un momento para elogiar al delantero francés, que se marchará del Atlético a final del curso.

2026-04-07

La rueda de prensa del Atlético desde el Camp Nou no fue la habitual. Diego Simeone estuvo acompañado por Antoine Griezmann, y no pudo contener su emoción al despedirlo, ya que el francés disputa sus últimos partidos como rojiblanco. Una vez que termine la temporada, jugará en el Orlando City de la MLS.

Simeone quiso que Griezmann estuviera a su lado. Nada más comenzar la conferencia, interrumpió al jefe de prensa del Atlético para tomar él la palabra y hacer un homenaje en toda regla al que, posiblemente, haya sido el futbolista más importante que ha tenido a sus órdenes.

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"Perdón, perdón... Antes de empezar a preguntar, quería desde el lado del entrenador que soy y desde el hincha del Atlético de Madrid que hoy estuviera en la comparecencia Antoine", comenzó diciendo el DT argentino.

"Agradecerte todo tu trabajo, toda tu humildad. Sos una persona admirable para los chicos de hoy para una sociedad que necesita gente como vos. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando", añadió Simeone, visiblemente emocionado.

"Gracias por tu compromiso, por cómo te comportaste siempre como profesional, como persona, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia y no pasar esa línea tan difícil de llevar que es la del entrenador y el amigo jugador. Te considero un jugador y después un amigo", sostuvo.

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Y para terminar, Simeone indicó que "quedan ocho partidos de Liga, un partido de Copa del Rey y si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más en Champions. Te invito a que sigas disfrutando, te quiero mucho. Si hoy estuviera cualquier hincha del Atlético te diría las mismas palabras. Me siento absolutamente identificado en ellos. Soy tu entrenador, sabes que si mañanas no corres vas para afuera. Nada más. Perdón. Era solamente decir estas palabras".

Luego llegó la réplica de Griezmann: "Creo que para abrir mi corazón necesito estar con mi familia y Simeone y su familia, pero le debo muchísimo. He llegado a un nivel que no me lo había imaginado gracias a la Real Sociedad y a Simeone con su trabajo, que me ha enseñado muchísimas cosas. En lo personal, lo admiro y amo. Es un honor y un orgullo ser entrenado por el Cholo".

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