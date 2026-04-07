Simeone se 'quiebra' al despedir a Griezmann en conferencia antes de enfrentar al Barça: "Perdón, perdón..."

La rueda de prensa del Atlético desde el Camp Nou no fue la habitual. Diego Simeone estuvo acompañado por Antoine Griezmann, y no pudo contener su emoción al despedirlo, ya que el francés disputa sus últimos partidos como rojiblanco. Una vez que termine la temporada, jugará en el Orlando City de la MLS. Simeone quiso que Griezmann estuviera a su lado. Nada más comenzar la conferencia, interrumpió al jefe de prensa del Atlético para tomar él la palabra y hacer un homenaje en toda regla al que, posiblemente, haya sido el futbolista más importante que ha tenido a sus órdenes.

"Perdón, perdón... Antes de empezar a preguntar, quería desde el lado del entrenador que soy y desde el hincha del Atlético de Madrid que hoy estuviera en la comparecencia Antoine", comenzó diciendo el DT argentino. "Agradecerte todo tu trabajo, toda tu humildad. Sos una persona admirable para los chicos de hoy para una sociedad que necesita gente como vos. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando", añadió Simeone, visiblemente emocionado. "Gracias por tu compromiso, por cómo te comportaste siempre como profesional, como persona, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia y no pasar esa línea tan difícil de llevar que es la del entrenador y el amigo jugador. Te considero un jugador y después un amigo", sostuvo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE