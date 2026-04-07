Simeone se 'quiebra' al despedir a Griezmann en conferencia antes de enfrentar al Barça: "Perdón, perdón..."

La rueda de prensa del <b>Atlético </b>desde el Camp Nou no fue la habitual. <b>Diego Simeone</b> estuvo acompañado por <b>Antoine Griezmann</b>, y no pudo contener su emoción al despedirlo, ya que el francés disputa sus últimos partidos como rojiblanco. Una vez que termine la temporada, jugará en el Orlando City de la MLS.<b>Simeone </b>quiso que <b>Griezmann </b>estuviera a su lado. Nada más comenzar la conferencia, interrumpió al jefe de prensa del <b>Atlético </b>para tomar él la palabra y hacer un homenaje en toda regla al que, posiblemente, haya sido el futbolista más importante que ha tenido a sus órdenes.