El peligroso once del Atlético para vencer al Barcelona, hora y canal dónde ver el duelo de ida de Champions League

El campeón del mundo argentino, de nuevo el máximo goleador del Atlético en este curso, sin minutos el pasado sábado para llegar en las mejores condiciones al Camp Nou, es una garantía en la Liga de Campeones.Ha marcado 8 goles en 11 partidos esta campaña en este torneo y 15 en 21 duelos desde que juega con el Atlético en la máxima competición continental. Además, se ha repuesto de sus meses más grises en el club, con tres tantos y tres asistencias en sus últimos cuatro choques.De las paradas de Oblak a los remates de Julián Álvarez circula la alineación del Atlético, con Griezmann al lado suyo y como centro de todo en la transición ofensiva (con la alternativa de la referencia de Alexander Sorloth), el vértigo de Giuliano Simeone y Ademola Lookman (o la alternativa de Álex Baena) por los extremos y la consistencia, el orden y la visión de Koke Resurrección y el músculo, la presión y la velocidad de Marcos Llorente en el medio, en el que Pablo Barrios y Johnny Cardoso son baja por lesión y Rodrigo Mendoza vuelve a la convocatoria tras un esguince.Ni Llorente ni Lookman jugaron el sábado. Tampoco David Hancko, que formará en el centro de la defensa, con el lateral izquierdo para Matteo Ruggeri, con el reto tremendo de nuevo de enfrentarse a Lamine Yamal, y con Marc Pubill reintegrado al once, indiscutible y de vuelta después de tres encuentros de baja por una lesión en la zona de las costillas. Nahuel Molina, que acumuló los 90 minutos el sábado, apunta a titular. En la defensa es baja José María Giménez.Desde ese once, a la espera del papel de Baena, único goleador del Atlético en el Camp Nou en sus dos duelos de esta campaña, empezará la eliminatoria el equipo de Diego Simeone, cuyo rendimiento como visitante lo pone de nuevo en alerta, más aún con la visita a uno de los mejores locales de Europa, en una competencia que se resolverá el martes siguiente en el estadio Metropolitano.Es una dinámica de toda la temporada (sólo ocho victorias en 24 salidas, con nueve derrotas y siete empates entre todas las competiciones), cuya visibilidad es aún mayor ahora: un triunfo en sus últimas seis visitas, tres derrotas seguidas y cinco de sus seis desplazamientos más recientes con tres goles en contra en cada uno de ellos.En la Liga de Campeones de este curso, solo ganó en uno de sus seis encuentros fuera de casa, por 2-3 al PSV Eindhoven, y no ha sostenido su portería a cero, ni como local ni como visitante, en los 12 partidos. Ha marcado muchos goles, 31, pero también ha encajado demasiados: 24.El arbitraje correrá a cargo del rumano István Kovács, que mantiene una curiosa estadística con ambos equipos, ya que ninguno de los dos ha ganado cuando él los ha dirigido. Ha arbitrado dos veces al Barça (un empate y una derrota) y cinco al Atlético, con un empate y cuatro derrotas.El Barça tiene cuatro jugadores apercibidos (Lamine Yamal, Fermín López, Gerard Martín y marc Casadó) y el Atlético, siete (Marc Pubill, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Matteo Ruggeri y Thiago Almada), además de Diego Simeone, su entrenador.