Kompany alaba jugador del Real Madrid, avisa para la vuelta y revela futuro de Neuer: "Hemos sido muy respetuosos..."

El entrenador del <b>Bayern Múnich</b>, el belga <b>Vincent Kompany</b>, destacó que la eliminatoria ante el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-vs-bayern-munich-en-vivo-transmision-directo-goles-resultado-champions-league-DB30026603" target="_blank">Real Madrid</a></b> no está cerrada y el buen partido de su portero, el veterarno <b>Manuel Neuer</b>, al que destacó como uno de los mejores del mundo a pesar de la "debilidad" que siente respecto a su compatriota<b> Thibaut Courtois.</b>"Estamos contentos con el resultado. Es una victoria y cualquier victoria en el Bernabeu es importante. Es algo desde donde podemos construir, y jugamos la vuelta en casa. Lo importante es que hemos sido muy peligrosos y la idea es ganar el siguiente partido también. Nuestro equipo tiene derecho a soñar con la victoria por cómo estamos jugando", dijo Kompany sobre si su equipo había perdonado demasiadas ocasiones.Casi todas las preguntas giraron en torno al gran partido de Neuer, al que destacó como uno de los mejores. "Vamos a meternos en problemas con Courtois, que me gusta mucho también. Neuer es uno de los elegidos. Lo lleva haciendo muchos años. No muchos porteros son capaces de hacerlo. No sé cómo era hace unos años, pero es uno de los mejores del mundo", dijo.