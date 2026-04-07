¡Dura baja! Real Madrid recibe otro mazazo para la vuelta contra Bayern; jugador titular se pierde el partido

Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, explicó este martes, tras la derrota por 1-2 con el Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que si su equipo juega a su "nivel" va a hacer "cosas grandes" en el encuentro de vuelta en Múnich, donde él será baja por ciclo de tarjetas amarillas.

"Tenemos que seguir, dar todo y no sabemos lo que va a pasar ahí. Si jugamos a nuestro nivel, seguro que vamos a hacer cosas grandes ahí", expuso en 'Movistar' tras el choque en el Santiago Bernabéu.

"Sabemos que jugamos contra un equipo 'top' mundial, pero durante el partido, después de minutos y minutos, hemos tenido la posibilidad de jugar un poquito más al fútbol, hemos hecho una buena segunda parte y tenemos que seguir por ahí para ganar el partido allí", dijo.