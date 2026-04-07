¡Dura baja! Real Madrid recibe otro mazazo para la vuelta contra Bayern; jugador titular se pierde el partido

<b>Aurelien Tchouameni</b>, centrocampista del <b>Real Madrid</b>, explicó este martes, tras<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/champions-league/real-madrid-vs-bayern-munich-en-vivo-transmision-directo-goles-resultado-champions-league-DB30026603" target="_blank"> la derrota por 1-2 con el Bayern Múnich</a></b> en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que si su equipo juega a su "nivel" va a hacer "cosas grandes" en el encuentro de vuelta en Múnich, donde él será baja por ciclo de tarjetas amarillas."Tenemos que seguir, dar todo y no sabemos lo que va a pasar ahí. Si jugamos a nuestro nivel, seguro que vamos a hacer cosas grandes ahí", expuso en 'Movistar' tras el choque en el <b>Santiago Bernabéu.</b>"Sabemos que jugamos contra un equipo 'top' mundial, pero durante el partido, después de minutos y minutos, hemos tenido la posibilidad de jugar un poquito más al fútbol, hemos hecho una buena segunda parte y tenemos que seguir por ahí para ganar el partido allí", dijo.