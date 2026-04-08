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Figura del Barcelona sufrió una herida en la cabeza en las horas previas al partido ante el Atlético

El futbolista viajó con sus compañeros al hotel de concentración por un percance en la práctica de esta mañana.

  • Figura del Barcelona sufrió una herida en la cabeza en las horas previas al partido ante el Atlético
2026-04-08

Un susto se produjo esta mañana en el campamento del FC Barcelona en las horas previas para enfrentar al Atlético en la ida de los cuartos de final de la Champions.

Cuando todos los futbolistas llegaron al hotel de concentración en la Ciudad Condal, el único en no bajarse del autobús ha sido Fermín López.

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Los rumores por alguna molestia de última hora no han tardado en aparecer y, finalmente, el motivo se dio a conocer luego de que el canterano se reuniera después con sus compañeros y cuerpo técnico.

De acuerdo con el diario Sport, Fermín llegó minutos más tarde al hotel desplazándose en una furgoneta del Barcelona y en solitario porque sufrió un pequeño corte en la cabeza de la que necesitó asistencia médica.

El percance físico ocurrió durante la sesión de activación que dirige Hansi Flick habitualmente en los días de partido por la mañana. La herida fue subsanada prácticamente al momento, aunque necesitó de un tiempo extra que no le permitió viajar con el resto del plantel.

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El cuerpo técnico decidió que los jugadores salieran para no trastocar los horarios, por lo que Fermín salió de la ciudad deportiva en una furgoneta minutos después con empleados del club.

El canterano no corre peligro y está disponible para la batalla de esta noche en el Camp Nou. Eso sí, Flick no probó con él en el once titular, sino con Dani Olmo, por lo que Fermín podría comenzar en el banquillo.

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