Figura del Barcelona sufrió una herida en la cabeza en las horas previas al partido ante el Atlético

Los rumores por alguna molestia de última hora no han tardado en aparecer y, finalmente, el motivo se dio a conocer luego de que el canterano se reuniera después con sus compañeros y cuerpo técnico.De acuerdo con el diario <b>Sport</b>, <b>Fermín </b>llegó minutos más tarde al hotel desplazándose en una furgoneta del <b>Barcelona</b> y en solitario porque sufrió un pequeño corte en la cabeza de la que necesitó asistencia médica.El percance físico ocurrió durante la sesión de activación que dirige <b>Hansi Flick</b> habitualmente en los días de partido por la mañana. La herida fue subsanada prácticamente al momento, aunque necesitó de un tiempo extra que no le permitió viajar con el resto del plantel.