Rodrygo revela cómo es su relación con Ancelotti y saca pecho el brasileño: “Estoy haciendo una Champions increíble”

“Jugar junto a Mbappé y Vini es muy especial. Es un sueño jugar con grandes jugadores y formar parte de ese ataque. Cada día nos conectamos más, nos conocemos más y jugamos mejor. Esto solo ha sido el principio porque todavía tenemos una hermosa historia por escribir como tridente”, manifestó.

Autor de 25 goles en 61 partidos en la Champions League, en los que fue titular en 40, Rodrygo tiene un idilio con la competición de clubes de mayor prestigio a nivel de Europa.

“La ‘Champions’ es una competición que me encanta y en la que además siempre me ha ido bien. Es especial para mí porque me suelen salir las cosas muy bien. Estoy haciendo una temporada increíble en la ‘Champions’ y quiero seguir ayudando aún más a mi equipo”, señaló antes de verse el miércoles de nuevo las caras con el Atlético de Madrid.

El Real Madrid ha ido creciendo en el torneo tras una irregular fase de liga, con un impulso importante, como explicó Rodrygo, en la eliminatoria ganada ante el Manchester City con clara superioridad.