Un Arsenal impoluto humilla de forma fea al Atlético de Madrid que no levanta cabeza en la Champions League

Arsenal no tuvo piedad de un Atlético de Madrid que se comió una goleada en Londres por la jornada 3 de la Champions League.

2025-10-21

El argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, fue el mejor del conjunto rojiblanco en la debacle de Londres (4-0), aunque sigue gafado ante el Arsenal, ya que, en los cinco enfrentamientos contra los 'Gunners' no ha conseguido ver puerta

A pesar de la contundente derrota, en la que todos los goles llegaron en sólo 13 minutos de la segunda mitad, el de Calchín (Córdoba), que cada balón que tocaba era sinónimo de peligro en los noventa minutos que estuvo sobre el verde, pudo adelantar a su equipo hasta en dos ocasiones.

La primera, a los 27 minutos de juego, cuando tras una lucha de Giuliano contra Raya y un saque rápido del argentino, Álvarez recibió escorado, pero no puedo mandar el balón a portería sin portero y en la segunda mitad se topó con el larguero tras un zapatazo desde fuera del área cuando el marcador seguía 0-0.

El delantero, además, estuvo generoso en el esfuerzo ayudando en labores defensivas, especialmente a balón parado donde los 'Gunners' mostraron su poderío anotando el primer gol del encuentro tras una falta botada por Declan Rice, y posteriormente, cerraron el encuentro con tres tantos en seis minutos.

El futbolista, de 25 años, lo intentó de falta directa, pero el balón se fue desviado y no pudo acabar con la maldición con el Arsenal, que le persigue desde su etapa en el Manchester City, donde ninguno de los 36 goles que anotó con la camiseta celeste fue contra el Arsenal.

Con los 'Citizens', no pudo perforar la portería en sus cuatro partidos -dos de Premier League, uno de uno de FA Cup y otro de Community Shield- siendo junto al Manchester United los únicos equipos del 'Big Six' a los que no ha metido gol.

"El Arsenal es un gran equipo que viene haciendo las cosas muy bien. Tienen un gran entrenador y grandes jugadores. Le gusta tener el balón y son muy fuertes a balón parado", reconoció en la previa.

"Los equipos ingleses tienen más transiciones pero después hay muchas cosas similares. El fútbol sigue siendo fútbol", añadió.

A pesar de la mala imagen del equipo, Julián fue el único que empujó para los suyos a base de calidad y talento y demostrando, como bien ha explicado su técnico, Diego Pablo Simeone, en más de una ocasión, que es el jugador más importante de la plantilla.

"Julián Álvarez es el mejor jugador que tenemos. Lo necesitamos en su mejor versión. Vive del gol y vino para eso", afirmó tras el encuentro ante el Mallorca.

Desde su aterrizaje, ha respondido con cifras de estrella con 35 goles y 11 asistencias en 66 partidos -23 en Liga, ocho en Champions y cuatro en Copa del Rey-, y actualmente, es el segundo máximo goleador del campeonato doméstico con seis goles, sólo por detrás de Kylian Mbappé (10).

El propio Pep Guardiola, que fue su entrenador en su periplo en Inglaterra, reconoció que le echa de menos: "Julián es un crack. Ahora está en otro de los mejores clubes del mundo con un rendimiento increíble. Me habría encantado seguir teniéndolo, pero entiendo por qué se fue"

Redacción web
EFE

