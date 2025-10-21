Un Arsenal impoluto humilla de forma fea al Atlético de Madrid que no levanta cabeza en la Champions League

La primera, a los 27 minutos de juego, cuando tras una lucha de Giuliano contra Raya y un saque rápido del argentino, Álvarez recibió escorado, pero no puedo mandar el balón a portería sin portero y en la segunda mitad se topó con el larguero tras un zapatazo desde fuera del área cuando el marcador seguía 0-0.El delantero, además, estuvo generoso en el esfuerzo ayudando en labores defensivas, especialmente a balón parado donde los 'Gunners' mostraron su poderío anotando el primer gol del encuentro tras una falta botada por Declan Rice, y posteriormente, cerraron el encuentro con tres tantos en seis minutos.El futbolista, de 25 años, lo intentó de falta directa, pero el balón se fue desviado y no pudo acabar con la maldición con el Arsenal, que le persigue desde su etapa en el Manchester City, donde ninguno de los 36 goles que anotó con la camiseta celeste fue contra el Arsenal.Con los 'Citizens', no pudo perforar la portería en sus cuatro partidos -dos de Premier League, uno de uno de FA Cup y otro de Community Shield- siendo junto al Manchester United los únicos equipos del 'Big Six' a los que no ha metido gol.