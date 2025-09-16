Xabi Alonso sobre la roja de Carvajal y revela por qué Vinicius fue suplente: "Nadie va a jugar todo"

<b>Xabi Alonso</b> salió aliviado del Santiago Bernabéu tras su primer partido en Champions League como técnico del <b>Real Madrid</b>. Los blancos pasaron varios apuros para vencer al <b>Marsella </b>con los penales de <b>Kylian Mbappé</b> (2-1).El técnico español vio cómo<b> Trent Alexander-Arnold</b> se lesionaba a los 5 minutos, luego el tanto de la visita y más tarde la expulsión de <b>Dani Carvajal</b> que había ingresado por el lateral inglés. Tras finalizar el encuentro, <b>Xabi </b>valoró la sufrida victoria, reconoce que la roja era evitable y explicó la suplencia de <b>Vinicius </b>en rueda de prensa.