Xabi Alonso sobre la roja de Carvajal y revela por qué Vinicius fue suplente: "Nadie va a jugar todo"

El técnico español vio cómo Trent Alexander-Arnold se lesionaba a los 5 minutos, luego el tanto de la visita y más tarde la expulsión de Dani Carvajal que había ingresado por el lateral inglés. Tras finalizar el encuentro, Xabi valoró la sufrida victoria, reconoce que la roja era evitable y explicó la suplencia de Vinicius en rueda de prensa.

Xabi Alonso salió aliviado del Santiago Bernabéu tras su primer partido en Champions League como técnico del Real Madrid . Los blancos pasaron varios apuros para vencer al Marsella con los penales de Kylian Mbappé (2-1).

Remontada

"Han pasado muchas cosas en el partido. Primera media hora muy buena, con muchas ocasiones. Nos podíamos haber adelantado, pero hemos encajado. Luego se igualó todo. Estábamos empujando, hasta que se complicó con la expulsión de Carva. Y el equipo ha sacado amor propio, espíritu de Champions. No se metió atrás, queríamos ganar. Y ese espíritu nos permitió luego defender con 10 y no pasar casi ningún apuro".

Bajón en la segunda parte

"Estábamos ganando todas. Y el Marsella juega bien. Habíamos recuperado mucho en campo contrario. Estaba siendo muy buen partido, más allá del empate. Y tras la expulsión, se volvió todo loco".

Roja a Carvajal

"La expulsión es evitable, es una pena. Tendremos que hablar del tema. Y lo otro, lo que ha pitado el árbitro".

Suplencia de Vinicius

"Estamos en un momento del calendario muy exigente, necesitamos a todos. Necesitamos a Vini, a Rodrygo, a Franco... Es importante que todos se sientan importantes".

¿Habló con Vinicius?

"Si hay conversaciones privadas eso se queda en Valdebebas. Va a haber momentos para todos. Nadie va a jugar todo. Nadie puede sentirse ofendido por no jugar un partido. Vini ha entrado bien. Los cambios están teniendo un buen impacto en el partido".

Muchas ocasiones, pero el partido se complicó

"Ha pasado mucho, es el típico partido de Champions en el que ha pasado de todo. La primera media hora me ha gustado mucho, la presión, muy convencidos de qué hacer, recuperando muchísimo... nos faltó refrendar el buen juego con goles. A pesar de encajar, el equipo ha seguido en buena línea. La segunda parte no ha sido tan frenética de ritmo. Con uno menos no tuve la sensación de querer aguantar, fuimos arriba igual. Tuvimos madurez, no sufrimos apenas nada".

Muy activo en la zona técnica

"Soy activo, me gusta lo que siento. Cada partido lo vivo como si fuera el último".

¿Qué ha pasado en el segundo cambio?

"Quedaban sólo dos ventanas y no quería desperdiciarla".

La lesión de Trent

"Vamos a esperar un poco, igual no es tan malo como podía parecer. Tenemos que ser creativos a la hora de buscar soluciones. Asencio entró bien. Vuelven Camavinga y Jude, podrán jugar el sábado".

Utilizar tres centales

"Hay opciones y tenemos jugadores flexibles. Se abre un escenario en el que tenemos que pensar, mirar qué solución puede ser buena".

El crecimiento veloz del equipo

"Vamos creciendo, los jugadores sienten que podemos llevar adelante lo que hablamos, tenemos fases muy buenas en los partidos pero quizá nos falta algo de continuidad. Pero estamos en el camino. Dentro de tres meses vamos a ser algo mucho mejor".